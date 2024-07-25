7月25日，中国人寿召开2024年上半年工作会议。中国人寿集团党委书记、董事长白涛代表集团党委进行讲话，集团党委副书记、总裁蔡希良作上半年经营管理工作报告。

会议指出，2024年上半年，中国人寿深入开展党纪学习教育，持续推动巡视整改走深走实，稳步推进重点工作任务，高质量发展稳中向好，集团合并营业收入、合并保费收入、合并总资产、管理资产规模均创历史同期最好水平，更好发挥了经济减震器和社会稳定器功能，充分彰显了服务实体经济的主力军和维护金融稳定的压舱石作用。

推进党纪学习教育走深走实，系统党员干部遵规守纪的意识明显增强，切实做到学纪、知纪、明纪、守纪。不断提升巡视整改质效，管党治党“严”的氛围持续强化，进一步压实责任、分类施治，推动巡视整改走深走实。紧扣服务中国式现代化，金融工作的政治性和人民性进一步彰显。精准高效服务新质生产力发展，发挥保险资金“长期资本”“耐心资本”优势，推进设立长三角科创基金。助力提升社会治理效能，农业保险为近1000万户次农户提供保险保障，对重大自然灾害损失快速理赔，有力支持灾后重建。始终坚持发展第一要务，金融保险主业持续做优做强。保险板块寿险公司保费收入创历史同期最好水平，财险公司承保盈利，国寿嘉园品牌美誉度稳步提升。银行板块广发银行总资产稳中有增。深化重点领域改革攻坚，高质量发展动力活力进一步激发。综合金融协同优势不断提升，个人养老金、商业养老金业务快速发展，营销体系改革加快推进。统筹发展和安全，守牢了不发生系统性风险的底线。

会议要求，中国人寿全系统要结合实际、深学细悟，当好进一步全面深化改革的坚定促进派、实干家，走好服务中国式现代化的第一方阵。要把改革创新贯穿中国人寿工作各领域全过程，切实增强抓改革促发展的强烈紧迫感责任感，不断聚集新动能、打造新优势、开创新局面。

会议强调，要着力提升核心竞争力，拓展新领域、打造新动能、开创新模式，加快推进世界一流金融保险集团建设。要紧扣防控风险这一金融工作的永恒主题，把握好防风险与促发展的关系、制度建设和系统控制的关系、预防和处置的关系，有效应对重大风险挑战。要加强干部队伍建设，为进一步全面深化改革筑牢人才根基。要坚持和加强党的全面领导，不断以自我革命精神推进全面从严治党，永远保持严的主基调不放松，不断完善“把方向、管大局、保落实”的体制机制。

会议要求，中国人寿下半年要围绕“强党建、促发展、抓改革、推创新、防风险”工作思路和年初各项工作部署，聚焦重点、持续攻坚。要推动巡视整改见行见效，切实在重点难点问题上取得实质性突破，要谋划新一轮全面深化改革，聚焦强化核心功能、提升核心竞争力，建设世界一流企业，要全力推进降本增效，充分释放集团资源潜能，切实提升经营效益，要更加积极主动防范化解风险，坚决守牢风险底线。

会议还对下半年经营管理工作作出六项安排，一是全力加强党的全面领导，二是全力抓好中央巡视反馈问题整改，三是全力提升服务大局质效，四是全力达成年度经营目标，五是全力推进改革重点任务，六是全力守牢风险合规底线。

中国人寿集团党委班子成员、高级管理人员、中央纪委国家监委驻中国人寿集团纪检监察组副组长、集团各部门主要负责人，以及在京各直属单位领导班子成员、高级管理人员在主会场参会。京外成员单位领导班子成员、高级管理人员、部门主要负责人及省级机构班子成员在视频分会场参会。

(责编：董童、李源)

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