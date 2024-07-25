原标题：第十二届“魅力之光”全国核科普夏令营在厦门大学开营

7月24日，由生态环境部（国家核安全局）、国家原子能机构、国家能源局、中国科协、中核集团指导支持，中国核学会与中国核电联合主办，厦门大学与漳州能源共同承办的第十二届“魅力之光”全国核科普夏令营在厦门大学开营。

回旋加速器专家、磁铁理论与工程专家，中国工程院院士，华中科技大学教授、博士生导师樊明武，中国科学院院士、国际宇航科学院院士、中国探月工程（四期）总设计师、中国航天科技集团有限公司科学技术委员会副主任于登云，中国核电党委副书记张国华，漳州能源党委书记、董事长吴元明，中国核学会副秘书长高克立，厦门大学党委常委、副校长尤延铖等共同见证夏令营活动启动。

厦门大学副校长尤延铖在致辞中表示，“魅力之光”核科普活动已发展成为全国性高影响力的品牌活动，多年来，厦门大学深耕核能领域，积极开展核能方面的科学研究，与中核集团交流合作密切，产教融合发力，携手为我国核能事业作出了应有的贡献。希望通过此次活动能为更多青少年插上科学知识的翅膀、接受理想信念的熏陶，进一步普及核科学，共同推动我国核电与新能源事业的发展。

中国核电党委副书记张国华代表主办方致辞。他表示，经过60多年的发展，我国已成为了核能大国，保持着积极安全有序地发展核电的节奏，在确保能源安全、满足人民的健康需求、助力全球可持续发展中已然做出并必将继续做出不可或缺的重要贡献，加大核科普力度，提升公众核科学素养迫在眉睫。"魅力之光"活动自2013年开展，覆盖全国2840所中学，参与人数超600万，许多青少年成长为核工业新生力量，此次夏令营活动首次实现航天与核工业科普的跨界互动，闽南文化与核电文化交融，希望夏令营能让大家深入了解核科技，播下梦想种子，结下友谊，树立科学报国志向，传播核能正面形象，共同推动核能事业发展，为民族复兴贡献力量。

漳州能源党委书记、董事长吴元明代表承办方致辞。他表示今年是新中国成立75周年，也是我国第一颗原子弹成功爆炸60周年，即将迎来我国核工业创建70周年，第十二届“魅力之光”在这个特殊的年份举办，具有更加深远的意义。回望过去，“魅力之光”在十一年间，不仅传播了科学知识，弘扬了科学精神，更让数百万公众走进核电、了解核电、拥抱核电。漳州能源有幸接过“魅力之光”的接力棒，将继续秉承“魅力之光”的宗旨，致力于提升公众的核科学素养，营造核产业发展的良好氛围。

来自南开大学的张明一作为营员代表进行发言

开营仪式后，樊明武院士、于登云院士分别以《核技术应用》和《嫦娥探月工程成就与展望》为题作专题讲座，为营员们带来了一场别开生面的核科普盛宴。随后，营员们还参观了陈嘉庚创新实验室和能源学院实验室，近距离感受学术与科技的碰撞。

来自全国各地的“核科普达人”以营员身份精彩亮相，第十二届“魅力之光”全国核科普知识竞赛的获奖代表，核能行业相关单位特邀营员、观察员代表参加活动。科技日报、新华网、上海证券报、人民政协报、科普时报、凤凰网、中国青年报、中国中学生报、中国少年报、新浪微博等多家媒体全程参与报道本次夏令营活动。夏令营开营仪式直播观看人数超过105万，微博话题#第十二届魅力之光核科普活动#阅读量超过145万。

(责编：曹淼、李源)

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