原标题：“四好农村路”串起塞上和美乡村

这是宁夏固原市隆德县沙塘镇境内的一条柏油农村公路（7月26日摄，无人机照片）。

近年来，宁夏大力推动“四好农村路”建设，探索支持农村公路“路衍经济”发展路径，以交旅融合路段为重点，完善沿线服务设施，促进农村道路与地方特色种养殖、文旅产业融合发展。

宁夏2023年启动“提升农村公路质量服务乡村振兴三年攻坚行动”，计划新建、改扩建及养护农村公路近1.7万公里。据了解，目前宁夏农村公路通车总里程突破3万公里，全区具备条件的行政村和20户以上自然村通硬化路率均达100%，建制村通客车率达100%。

新华社记者 冯开华 摄

(责编：方经纶、申佳平)

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