“四好农村路”串起塞上和美乡村
2024年07月27日09:31 | 来源：新华网
小字号
原标题：“四好农村路”串起塞上和美乡村
这是宁夏固原市隆德县沙塘镇境内的一条柏油农村公路（7月26日摄，无人机照片）。
近年来，宁夏大力推动“四好农村路”建设，探索支持农村公路“路衍经济”发展路径，以交旅融合路段为重点，完善沿线服务设施，促进农村道路与地方特色种养殖、文旅产业融合发展。
宁夏2023年启动“提升农村公路质量服务乡村振兴三年攻坚行动”，计划新建、改扩建及养护农村公路近1.7万公里。据了解，目前宁夏农村公路通车总里程突破3万公里，全区具备条件的行政村和20户以上自然村通硬化路率均达100%，建制村通客车率达100%。
新华社记者 冯开华 摄
(责编：方经纶、申佳平)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 国资国企改革进一步深化 高质量发展步伐加快
- 人民网北京7月26日电（记者黄盛）嫦娥六号实现世界首次月背采样返回、C919大飞机实现商业运营、深中通道建成开通等一系列中央企业参与的重大工程吸引全球瞩目；此外，中央企业2023年的资产总额达到86.6万亿元，是2012年底的2.8倍；“十三五”期间，中央企业研发投入年均增长14.5%，2023年战略性新兴产业投资增速达到32%，营业收入首次超过10万亿元……党的十八大以来，国资央企质量效益明显提升，科技创新力度空前加大，布局结构持续优化，国有经济战略支撑作用有效发挥，高质量发展步伐不断加快。 “国务院国资委和中央企业坚决贯彻党中央、国务院重大部署，牢牢把握高质量发展主题，完整、准确、全面贯彻新发展理念，推动企业改革发展发生了全局性、转折性重大变化。…
- 评论
- 关注