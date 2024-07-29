日前，全国首批林业经营收益权证在江西资溪县颁发，资溪县霞阳农业发展有限公司等3家企业和1名林农领到了林业经营收益权证。

霞阳公司是资溪县马头山镇霞阳村村办企业，毛建华是霞阳村党支部书记。2005年村里进行集体林改，分山到户，村民获得林权证后，用心经营山林，把毛竹林当菜种，但一亩林地两年才能产出1吨毛竹，1吨毛竹只能卖600元，效益较低，而把毛竹林改造为笋竹两用林，亩均年产值能达4000元。毛建华看到了其中的商机，他想发展笋竹林壮大村集体经济，却因没有林地而犯愁，“林农手里有林地，但高标准打造一亩笋竹林需要投入两三千元，大多数林农不敢尝试。”

难题如何破解？在当地林业部门的帮助下，霞阳村创新模式，推行集体林地所有权、承包权、经营权“三权分置”，林农以承包林地入股，霞阳公司负责打造、经营笋竹林，每年产生的收益，村集体与林农对半平分。按照这种模式，村里发展起近350亩笋竹两用林，数十户农户入股。

“这次拿到林业经营收益权证，有了这个‘小本本’，既能为我们发展林下种植、森林康养、森林旅游等多种林业经营提供凭证，还能向银行贷款拓展融资新路径。经过评估，我们可以在银行贷款100万元。”毛建华盘算着，下一步如何扩大村里的笋竹两用林和养蜂产业规模，带动更多村民以林致富。

近20年来，霞阳村不断深化林改壮大林业经济，是我国不断深化集体林权制度改革、激发集体林业发展活力的一个缩影。

我国集体林地占林地总面积的60%，分布在2600多个县，涉及1亿多农户。深化集体林改，对于促进农民就业增收、建设生态文明、推动绿色发展等都具有重要意义。

早在20多年前，林业大省福建紧紧抓住“山要怎么分、树要怎么砍、钱从哪里来、单家独户怎么办”这“四问”，在全国率先谋划实施了集体林改。

从2008年印发《关于全面推进集体林权制度改革的意见》全面推开林改，到2016年《关于完善集体林权制度的意见》部署巩固和拓展改革成果，再到去年《深化集体林权制度改革方案》谋划新征程林改新蓝图，20多年来，集体林改接续推进，成果持续巩固深化。各地围绕“林改四问”，探索创新，交出了精彩答卷。

围绕回答“山要怎么分”，全国发放林权证1亿多本，明晰产权、承包到户改革任务全面完成。在此基础上，各地积极探索集体林地所有权、承包权、经营权“三权分置”，形成了“集体所有、家庭承包、多元经营”的格局。各地坚持承包期届满延包原则，让广大经营者吃下长效“定心丸”。

林地经营权可以依法再流转或者依法向金融机构融资担保；流转期限五年以上的林地经营权可以申请登记发证，作为林权抵押贷款、申报林业项目、申请林木采伐的凭证……一系列放活经营权的改革举措加快落地，为集体林业发展增动力、添活力。

围绕回答“树要怎么砍”，各地积极推进森林分类经营和可持续经营。农民成为山林的主人，造林护林营林积极性大幅提高；各地支持和引导规模经营主体单独编制森林经营方案，让他们拥有更大自主权；优化公益林和天然林管理，适当将森林生态区位不重要或者生态状况不脆弱的集体林地依法调出公益林范围。“规范+放活”的组合拳，进一步提升了经营者积极性，促进他们加强森林经营，提升集体林森林质量，全国集体林森林蓄积比林改前增幅近85%，有林地面积增加了近4亿亩。

围绕回答“钱从哪里来”，我国建立林权抵押贷款制度，目前全国林权抵押贷款余额约1700亿元，各地拓宽资本“进山入林”通道，创新推出公益林补偿收益权质押贷款、林下经济收益权质押贷款等，有力推动集体林资源变资产、资产变资金。

为进一步缓解集体林业经营主体贷款难，我国将林权抵押贷款和林业经营主体贷款纳入金融机构服务乡村全面振兴考核评估范围，商业银行林权抵押贷款不良率高出自身各项贷款不良率3个百分点（含）以内的，可不作为监管部门监管评级和银行内部考核评价的扣分因素。考核“指挥棒”的调整，让银行“愿放贷、敢放贷”。各地积极完善配套政策，健全抵押林权快速处置机制，鼓励社会资本开展林权收储担保服务，进一步打消银行的后顾之忧，为广袤山林注入更多金融活水。

围绕回答“单家独户怎么办”，各地积极推动林权流转和林业规模经营。江西省实施林业适度规模经营奖补政策，福建省三明市鼓励国有林场、林业龙头企业与村集体、林农开展合作经营，全市集体林地规模经营面积达57%，每亩蓄积量从7立方米提高到10立方米左右。“小山”连成“大山”，全国培育家庭林场、专业大户、林业合作社等林业新型经营主体近30万个，集体林地每亩产出比林改前增长3倍多。

林改，改出了满目青山，改出了金山银山，广大集体林区发展添活力，亿万林农鼓腰包。去年，我国林草产业总产值达9.28万亿元，其中林下经济产值超1万亿元，经济林产量达2.26亿吨，成为继粮食、蔬菜之后的第三大农产品，集体林业吸纳农村就业人数超过4000万人。

走过千山万水，仍需跋山涉水。林改只是农村改革的缩影。党的二十届三中全会对进一步全面深化改革、推进中国式现代化作出了战略部署。继续全面深化农村改革，定能让乡村全面振兴的宏伟蓝图一步步变为现实。

(责编：白宇、卫嘉)

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