人民网北京7月29日电 （欧阳易佳）7月29日是第14个全球老虎日。记者从国家林业和草原局获悉，我国切实加强虎等濒危物种抢救性保护，推进以国家公园为主体的自然保护地体系建设，为野外虎生存繁衍提供了良好条件，野生种群数量得到恢复性增长。

我国共有东北虎、印支虎、孟加拉虎、华南虎4个亚种，是虎亚种数量最多的国家。

国家林草局相关负责人介绍，多年来，通过实施系列有效措施，不断加强虎保护。在野生虎分布区建立系列自然保护区和管护站，划建虎重要栖息地，强化栖息地巡护和监测。持续推进以国家公园为主体的自然保护地体系建设，建立占地1.41万平方公里的东北虎豹国家公园，基本建成“天空地”一体化监测体系，持续开展清山清套野外巡护，有序推动东北虎豹栖息地连通和各项生态系统综合保护修复工作，极大促进虎栖息地维护、恢复和改善，有力保护了我国种群规模最大、唯一具有稳定繁殖家族的虎栖息地。

数据显示，东北虎豹国家公园内，东北虎豹种群数量大幅增长，目前东北虎数量70只左右，东北豹数量80只左右，分布范围超过公园总面积的80%，是中国野生东北虎和东北豹的集中分布区。在东北虎豹的伞护下，棕熊、马鹿、梅花鹿、紫貂、原麝、中华秋沙鸭、金雕等野生动物，人参、松茸、东北红豆杉等野生植物种群均有恢复性增长。

我国还不断完善东北虎等科学救护流程、标准，常见疾病的预防和诊疗体系，建立种质资源库以及野化研究与示范基地，保存和维护种质资源基因。出台管制措施，严格禁止虎及其制品出售、购买、进出口等，严厉打击盗猎及走私、非法经营虎产品行为。积极开展与虎分布国间的国际合作与交流，通过《圣彼得堡宣言》《全球老虎恢复计划》等系列宣言计划，共同促进全球虎保护。

(责编：王震、吕骞)

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