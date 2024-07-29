乡风文明既是乡村振兴战略的重要目标，也是农村精神文明建设的重要内容。近年来，河南省虞城县积极探索农村精神文明的新路径，在全县开展“以孝治家”行动，依托基层党组织、志愿者、慈善企业家“三支队伍”，推动文明乡风大提升，取得了扎实的成效。

虞城县出台《虞城县深入推进以孝治家、深化乡村治理、强化农村精神文明建设工作实施方案》（以下简称《实施方案》），明确基层党组织全面负责本行政村的以孝治家工作，村支部书记任组长，村“两委”委员分工负责。协调村红白理事会、孝善理事会等“五会”组织成立以孝治家社会工作室，具体负责以孝治家大食堂的建设、运行和管理。实施专账管理，坚持财务公开，定期向村民公布收支情况，接受社会监督。

《虞城县以孝治家大食堂规范化建设标准》《虞城县以孝治家大食堂建设督导清单》等出台，从位置选择、场所面积、设施配置、食品安全等各方面对大食堂建设和管理进行规范，确保大食堂建设标准高、运行好、可持续、群众满意。

老人们在以孝治家大食堂用餐。（受访者供图）

充足人力保障以孝治家大食堂的日常运行。《实施方案》要求各村要成立志愿服务队伍，把本村有爱心、有热情、有能力的村民吸收进来，根据需要，明确厨房、采买、帮厨、送餐等不同岗位，排好值班表。大食堂所有岗位，全部实行志愿者义务服务，没有报酬。对参与大食堂的志愿者，按照服务情况进行考核计分，有村道德评议会作为道德评议的重要内容，作为文明家庭、星级文明户、“乡村光荣榜人物”等评选的重要指标。

志愿者在以孝治家大食堂工作。（受访者供图）

充足资金助力以孝治家大食堂要常态化开展。通过以孝治家大食堂的运行管理，达到深化乡村治理、强化农村精神文明建设的目的，必须坚持大食堂的公益性、社会性。对此，虞城县各行政村广泛动员本村企业家和社会爱心人士，成立慈善企业家队伍，通过慈善捐助等方式，筹集大食堂运行资金。在慈善企业家的感召下，一些爱心村民也慷慨解囊。闻集乡朱楼村大食堂开餐当天就收到捐款11万余元。

虞城县2023年8月启动以孝治家大食堂建设以来，截至7月15日，全县已建成并有效运行大食堂201个，占全县行政村总数33.4%。

以孝治家大食堂。（受访者供图）

以孝治家大食堂集中聚餐不仅解决了农村留守老人等“四类人员”的吃饭问题，而且为老人提供了相互聊天、交流情感的平台。在开餐时，志愿者还为老人开展文艺演出、理发、义诊、谈心等服务，解决了留守老人无人照料、孤独寂寞的问题。

大食堂的运行，促进了村风民风的根本好转。村“两委”还把大食堂就餐作为了解社情民意的征求平台、办理村级事务的协商平台、化解矛盾纠纷的调解平台、开展文明实践的活动平台。以孝治家大食堂小切口，推动了民风大改善，提升了乡风大文明。

(责编：董童、李源)

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