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《CMG数字中国》融媒体节目正式上线

2024年07月29日16:58 | 来源：央视网
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7月25日，由中央广播电视总台上海总站、央视频联合打造的《CMG数字中国》融媒体节目正式上线。

《CMG数字中国》融媒体首期节目，深入探访创新科技企业，体验AI+XR技术赋能文化教育传播，了解国内芯片领域现状，聚焦人工智能技术在各行业中的场景结合和实际落地，呈现了融合通信技术、核心交互式人工智能技术及产品引擎技术等在城市管理及行政、汽车及交通、通信和金融等场景下的实际应用。

《CMG数字中国》融媒体节目由长视频专题节目和多条短视频构成，形式多样，融合人物访谈、搭建数字会客厅、开展数字中国行多地连线、实地考察、线下活动、虚拟实践等呈现方式，让观众能够近距离接触数字产业领域发展方向，通过与专家、企业家深度交流，打造具有影响力的数字经济头部IP。

《CMG数字中国》融媒体节目旨在汇聚国内外数字化领军研究机构和企业，引领数字化发展新方向，聚合政府、机构企业优势资源，搭建国内外政府数字经济机构和企业产学研交流平台，打造中国“人工智能+”优质生态圈，赋能中国数字化建设。

(责编：曹淼、李源)
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