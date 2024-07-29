中央企业计划在新疆完成投资近9400亿元
2024年07月29日17:42 | 来源：新华网
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新华社乌鲁木齐7月29日电（记者关俏俏）记者从日前在新疆喀什市举行的中央企业产业兴疆推进会上获悉，25家中央企业与新疆签约项目183个，预计2028年底前完成投资9395.71亿元。
2021年以来，中央企业着眼新疆所需所盼，发挥优势特长，紧贴民生开展产业援疆。截至2023年底，中央企业在新疆累计投资项目5.2万个，完成投资5538亿元。
2021年以来，中央企业持续加大在新疆基础设施建设力度，累计承建工程项目4.31万个，完成合同额4491亿元。中央企业产业援疆呈现投资力度不断加大、基建质效不断提升、特殊支持不断拓展、合资合作不断深化等特点，有力推动了新疆经济社会高质量发展。
国务院国资委主任张玉卓在此次推进会上表示，中央企业要重点围绕新疆八大产业集群，精心谋划实施一批务实管用、互利共赢、带动效果好、可持续发展的产业项目，助力新疆将资源优势、区位优势转化为发展优势和区域竞争力。
(责编：卫嘉、白宇)
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