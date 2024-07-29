原标题：中国建设银行党委召开专题会议 传达学习党的二十届三中全会精神

7月19日上午，建设银行党委召开专题会议，传达学党的二十届三中全会精神。党委书记、董事长张金良传达全会精神并就学习贯彻工作作出安排部署，党委成员，高管人员，驻建设银行纪检监察组负责人及总行各部门、在京机构主要负责人参加会议。

会议指出，党的二十届三中全会是在以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业的关键时期召开的一次十分重要的会议。全会高度评价新时代以来全面深化改革的成功实践和伟大成就，深刻总结改革开放以来特别是新时代全面深化改革的宝贵经验，对进一步全面深化改革作出系统谋划和部署。全会通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》，既是党的十八届三中全会以来全面深化改革的实践续篇，也是新征程推进中国式现代化的时代新篇，是我们党历史上又一重要纲领性文献。

会议强调，学习好贯彻好全会精神，是当前和今后一个时期的重大政治任务。各级党委要精心组织、周密安排，通过党委会、党委理论学习中心组等多种形式，深入学习领会全会精神，深刻领会和把握进一步全面深化改革的主题、重大原则、重大举措、根本保证。要把学习贯彻党的二十届三中全会精神与学习贯彻党的二十大、中央经济工作会议、中央金融工作会议精神结合起来，认真研究贯彻落实具体举措，以坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的思想自觉、政治自觉、行动自觉，推动全会精神在建设银行落实落地。要抓好学习教育、培训辅导、宣传宣讲等工作，坚持学以致用、融会贯通，把学习成果体现在进一步全面深化改革、推进中国式现代化的实际行动和工作成效上。

会议强调，要加强党对金融工作的全面领导，深刻把握金融工作的政治性、人民性，深化金融供给侧结构性改革，有力策应推进改革任务，全力服务推进中国式现代化。积极支持发展新质生产力，紧跟国家创新驱动发展战略，围绕科技创新、产业创新、发展方式创新、体制机制创新和人才创新，优化产品服务，为发展新质生产力蓄势赋能。推动城乡融合、区域协调发展，助力推进新型工业化、新型城镇化和乡村全面振兴，大力支持重点区域发展。持续提升专业能力，着力做好“五篇大文章”。主动融入国家高水平对外开放大局，提高境内外、本外币一体化经营能力和综合化服务能力，更好服务高水平对外开放。增强风险防控意识，着力化解重点领域风险，落实好意识形态工作责任制，抓实抓细安全生产工作。

会议强调，要树立正确的经营观、业绩观、风险观，摒弃规模情结和速度冲动，统筹平衡好总量和结构、规模和效益、短期和长期、局部和全域、发展和安全，提升资产质量、负债质量、资本质效、收入质量、成本质效。要强化攻坚克难的政治担当，坚持稳中求进，以为经济社会发展提供高质量金融服务为目标，补短板、强弱项、解难题，健全体制机制，不断完善内部治理，推动全行党的建设和高质量发展迈上新台阶。

(责编：曹淼、李源)

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