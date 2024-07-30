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城中村改造国土空间规划政策指引发布

2024年07月30日09:30 | 来源：人民网
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人民网北京7月30日电 （记者杨曦）据自然资源部消息，日前，自然资源部办公厅印发《城中村改造国土空间规划政策指引》（以下简称《指引》），要求充分发挥国土空间规划对城中村改造的统筹引领作用，加强规划与土地政策的衔接，在各级各类国土空间规划中深化落实城中村改造相关要求。

据介绍，国土空间总体规划是编制城中村改造详细规划的上位依据，详细规划是核发城中村改造规划许可、实施城中村改造活动的法定依据。《指引》强调，国土空间规划的编制实施应根据城市发展目标、阶段特征和存量发展需要，完善城中村改造的工作内容和管理要求。总体规划已完成编制但尚未明确城中村改造内容的城市，应在详细规划及近期建设规划中作出安排。

为了做实城中村改造的前期调查评估，《指引》要求加强城中村资源资产调查，深化城中村改造体检评估。在详细规划层面细化调查，系统开展单元内城中村基础地理信息、土地、房屋、权属、人口、经济、产业、历史文化遗存、公共服务设施和基础设施、改造意愿、专项调查等信息的摸底调查，以及确认、公示、核查工作；同时，强化评估和论证的深度，综合考虑设施承载力、公共卫生安全、防灾减灾、城市通风环境、成本与效益等因素，论证改造可行性，统筹确定规划单元内建筑规模上限，可在市域内统筹平衡规划指标。

《指引》强调，在国土空间规划中统筹城中村改造。在国土空间总体规划层面强化空间统筹安排，各地应因地制宜明确城中村改造的规划目标、重点区域、节奏与时序等要求，提升城市能级和核心竞争力，推进城乡区域更趋协调，促进国家战略深入实施。在详细规划层面细化空间管控要求，结合城中村改造方式、详细规划管理实际与工作组织安排以及现状权属关系等，合理确定城中村改造单元，将城中村改造单元细分为规划单元和实施单元两个层次，分层编制、分级审批。

其中，规划单元详细规划明确管控要求，实施单元详细规划明确规划设计要点。城中村改造规划单元详细规划以总体规划为依据，同时是实施单元详细规划编制的依据，应明确规划单元的发展定位、主导功能及建筑规模总量，提出刚性管控和特色引导要求。实施单元详细规划是提出城中村改造项目规划条件、核发规划许可（含方案设计）的法定依据，宜结合实施时序动态编制。规划单元、实施单元两个层级详细规划同步合并一体编制的，应达到实施单元详细规划的深度，方可作为法定依据。

围绕建立城中村改造配套保障机制，《指引》要求各地加大政府统筹力度，用好用足政策推动城市核心区域、安全隐患突出的城中村优先改造；鼓励各地因城施策探索政策激励创新，充分保障相关主体权益，推动形成规划管控与市场激励良性互动的机制；充分发挥社会综合治理力量开门编规划，鼓励引导市场力量开展渐进式整治，搭建多元协商共治平台。

(责编：杨曦、吕骞)
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