人民网北京7月30日电 （记者罗知之）据中国人民银行官网消息，中国人民银行定于2024年7月31日起陆续发行东北虎豹国家公园纪念币。东北虎豹国家公园纪念币共3枚，其中金质纪念币1枚，银质纪念币1枚，双色铜合金纪念币1枚，均为中华人民共和国法定货币。

金银纪念币方面，东北虎豹国家公园金银纪念币正面图案均为中华人民共和国国徽，并刊国名、年号。

3克圆形金质纪念币背面图案为东北虎豹国家公园自然景观，并刊“东北虎豹国家公园”字样及面额。

30克圆形银质纪念币背面图案为东北虎、东北豹、红松、白桦等元素装饰组合设计，并刊“东北虎豹国家公园”字样及面额。

纪念币规格和发行量方面，3克圆形金质纪念币为精制币，含纯金3克，直径18毫米，面额50元，成色99.9%，最大发行量10000枚。

30克圆形银质纪念币为精制币，含纯银30克，直径40毫米，面额10元，成色99.9%，最大发行量60000枚。

双色铜合金纪念币方面，东北虎豹国家公园双色铜合金纪念币正面图案为中华人民共和国国徽，国徽上方刊“中华人民共和国”国名，下方刊年号“2024”字样。

东北虎豹国家公园双色铜合金纪念币背面主景图案为东北虎、东北豹、红松等，辅以老爷岭、珲春河、梅花鹿等，并刊“东北虎豹国家公园”字样及面额“10元”字样。

纪念币面额、规格、材质和发行数量方面，东北虎豹国家公园双色铜合金纪念币面额为10元，直径27毫米，材质为双色铜合金，发行数量为6000万枚。

(责编：罗知之、吕骞)

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