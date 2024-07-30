人民网北京7月30日电 （记者杨曦）国家统计局30日公布数据显示，经核算，2023年我国“三新”经济增加值为223528亿元，比上年增长6.4%（按现价计算，下同），比同期国内生产总值（GDP）现价增速高1.8个百分点；相当于GDP的比重为17.73%，比上年提高0.37个百分点。

图片来源：国家统计局官网

据了解，“三新”经济是以新产业、新业态、新商业模式为核心内容的经济活动的集合。“三新”经济增加值衡量的是一个国家（或地区）所有常住单位在一定时期内从事“三新”经济生产活动创造的增加值。

(责编：杨曦、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经