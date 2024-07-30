制图：方经纶

人民网北京7月30日电 （方经纶）7月30日，工业和信息化部正式上线中国中小企业服务网（以下简称“服务网”）。服务网包括“找政策、找服务、找人才、找课程、找市场、找资金、找算力、汇办事”等多个功能板块和八大自测服务，可以为广大中小企业提供普惠基础服务。

“建设中小企业服务网是构建优质高效服务体系、支持中小企业高质量发展的重要举措。要以开通上线为契机，更好汇聚各类服务资源，支撑政策惠企、环境活企、服务助企、创新强企、人才兴企，帮助企业降本、提质、增效。”工业和信息化部党组书记、部长金壮龙在活动上表示，要高标准建设中国中小企业服务网，围绕提升服务能力，汇聚整合政务、市场、社会等各类资源，进一步丰富服务产品、提升技术水平、加强与各地线上平台的服务协同，实现功能一体化布局、资源一站式汇聚、用户一站式访问、服务一站式触达。

上线同日，服务网联合交通银行、浪潮、京东、腾讯、金蝶、360等6家服务机构，共同发起“惠企添利”服务行动，本次发布总价值60亿元以上的优惠补贴券和服务包。服务网已建立“惠企添利”服务专区，上述首批6家服务机构均已入驻，提供的服务内容主要涉及企业的经营采购、融资贷款、数字化转型、上云用云、信息安全等方面。

工业和信息化部表示，下一步，服务网将继续大力推动“惠企添利”服务行动，汇聚更多的优质服务资源，不断推出更多精选优惠服务产品，加强线上线下联动，持续助力中小企业高质量发展。

据了解，该服务网是工业和信息化部组织建设并运营的综合在线服务平台，通过充分运用大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术，广泛汇聚各类服务资源，目前已完成对现有省级中小企业服务平台和地（市）服务平台的连通覆盖，覆盖31个省级平台和169个地（市）平台。

(责编：方经纶、吕骞)

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