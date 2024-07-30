正式上线！中国中小企业服务网联合发布60亿元“福利包”
2024年07月30日14:31 | 来源：人民网
小字号
制图：方经纶
人民网北京7月30日电 （方经纶）7月30日，工业和信息化部正式上线中国中小企业服务网（以下简称“服务网”）。服务网包括“找政策、找服务、找人才、找课程、找市场、找资金、找算力、汇办事”等多个功能板块和八大自测服务，可以为广大中小企业提供普惠基础服务。
“建设中小企业服务网是构建优质高效服务体系、支持中小企业高质量发展的重要举措。要以开通上线为契机，更好汇聚各类服务资源，支撑政策惠企、环境活企、服务助企、创新强企、人才兴企，帮助企业降本、提质、增效。”工业和信息化部党组书记、部长金壮龙在活动上表示，要高标准建设中国中小企业服务网，围绕提升服务能力，汇聚整合政务、市场、社会等各类资源，进一步丰富服务产品、提升技术水平、加强与各地线上平台的服务协同，实现功能一体化布局、资源一站式汇聚、用户一站式访问、服务一站式触达。
上线同日，服务网联合交通银行、浪潮、京东、腾讯、金蝶、360等6家服务机构，共同发起“惠企添利”服务行动，本次发布总价值60亿元以上的优惠补贴券和服务包。服务网已建立“惠企添利”服务专区，上述首批6家服务机构均已入驻，提供的服务内容主要涉及企业的经营采购、融资贷款、数字化转型、上云用云、信息安全等方面。
工业和信息化部表示，下一步，服务网将继续大力推动“惠企添利”服务行动，汇聚更多的优质服务资源，不断推出更多精选优惠服务产品，加强线上线下联动，持续助力中小企业高质量发展。
据了解，该服务网是工业和信息化部组织建设并运营的综合在线服务平台，通过充分运用大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术，广泛汇聚各类服务资源，目前已完成对现有省级中小企业服务平台和地（市）服务平台的连通覆盖，覆盖31个省级平台和169个地（市）平台。
(责编：方经纶、吕骞)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 央企智能算力规模同比实现翻倍增长
- 人民网北京7月30日电 （记者黄盛）日前，记者从国务院国资委获悉，截至今年6月底，中央企业智能算力规模同比实现翻倍增长。 国务院国资委科技创新局副局长方磊介绍说，近年来，国务院国资委把加快发展人工智能放在国资央企全局工作中统筹谋划，作为产业焕新行动和启航行动部署的主要方向，制定印发行动计划，组织召开中央企业人工智能专题推进会，开展“AI+”专项行动。…
- 评论
- 关注