人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

港澳地区外国旅游团7月30日起入境海南144小时免签

2024年07月30日15:10 | 来源：新华网
小字号

新华社北京7月30日电（记者任沁沁）国家移民管理局30日发布公告，自2024年7月30日起，实施港澳地区外国旅游团入境海南144小时免签政策。与中国建交国家的公民持普通护照到香港、澳门后，经在香港、澳门合法注册的旅行社组团（2人及以上）入境海南旅游，可免办签证停留不超过144小时（符合与中国签署互免签证协定或中国政府其他免签政策的，可从其规定）。入出境口岸为国家设于海南省的所有对外开放口岸，须整团入境、出境，活动范围为海南省行政区域，停留时间自入境次日零时起算。

国家移民管理局相关负责人介绍，实施港澳地区外国旅游团入境海南144小时免签政策，是国家移民管理局进一步支持海南全面深化高水平开放、服务保障海南自由贸易港建设的最新举措，对推动海南形成开放层次更高、营商环境更优、辐射作用更强的开放新高地具有重要意义。同时，政策也有利于促进港澳地区经济发展，推动港澳地区与海南自由贸易港交流交往，更好融入国家发展大局。下一步，国家移民管理局将不断优化完善区域性入境免签政策，持续深入推进移民管理制度型开放，以更加开放的姿态欢迎外籍人员来华，全力服务促进高水平开放高质量发展。

(责编：卫嘉、白宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
海关总署：2023年我国跨境电商进出口较2018年增长了1.2倍
　　人民网北京7月30日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，海关总署新闻发言人、统计分析司司长吕大良在会上表示，据海关统计，2023年我国跨境电商进出口较2018年增长了1.2倍；初步测算，今年上半年进出口1.22万亿元，同比增长10.5%。 吕大良介绍，跨境电商快速发展是一个全球性现象，在越来越多的消费者和企业之间架起了直通的桥梁。…
海关总署：外贸“蛋糕”更大 高质量发展含金量更足
　　人民网北京7月30日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，海关总署副署长赵增连在会上表示，2023年外贸进出口总值较2012年增长超过17万亿元，海关监管货物量大幅增长54.5%。进入新时代，外贸的“蛋糕”更大了，高质量发展含金量也更足了。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部