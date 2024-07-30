财政部紧急下达农业生产防灾救灾资金2.38亿元
2024年07月30日15:20 | 来源：新华网
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新华社北京7月30日电 记者30日从财政部了解到，针对洪涝灾情对农业生产带来的不利影响，近日财政部积极会同农业农村部下达中央财政农业生产防灾救灾资金2.38亿元，支持河南、湖南、重庆、四川、陕西等灾区开展农业生产救灾相关工作。重点对农作物改种补种、水毁农业设施修复、疏渠排涝等防汛救灾措施给予适当补助，全力支持受灾地区积极应对洪涝等灾害影响，扎实做好农业防灾减灾救灾工作，助力减少农业损失，打牢秋粮丰收基础。
(责编：卫嘉、白宇)
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