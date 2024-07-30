2023年我国“三新”经济增加值占GDP比重达17.73%
2024年07月30日15:25 | 来源：新华网
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新华社北京7月30日电（记者潘洁、韩佳诺）国家统计局30日发布数据，经核算，2023年我国“三新”经济增加值为223528亿元，比上年增长6.4%，比同期国内生产总值（GDP）现价增速高1.8个百分点；相当于GDP的比重为17.73%，比上年提高0.37个百分点。
分三次产业看，“三新”经济中，第一产业增加值为8728亿元，比上年增长3.2%，占比为3.9%；第二产业增加值为93491亿元，比上年增长0.7%，占比为41.8%；第三产业增加值为121309亿元，比上年增长11.5%，占比为54.3%。
“三新”经济是以新产业、新业态、新商业模式为核心内容的经济活动的集合。“三新”经济增加值衡量的是一个国家（或地区）所有常住单位在一定时期内从事“三新”经济生产活动创造的增加值。
(责编：卫嘉、白宇)
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