第32届全国书博会总交易额达9.8亿元
2024年07月30日16:18 | 来源：新华社
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第32届全国图书交易博览会
7月29日在山东济南落下帷幕
展会为期4天
全国各地1700多家出版印刷发行单位参展
共展出各类出版物81万余种
展会期间总交易额达9.8亿元
举办各类活动1085场
现场吸引读者116万人次
各项数据与上届同比增长显著
通过打造“全民书博会”“数智书博会”“绿色书博会”“高效书博会”
充分展示中国式现代化发展的出版成果
营造出浓厚的阅读氛围
记者：史竞男、萧海川、周玮
编辑：杨洋、田宇
设计：丁宇飞
新华社国内部、新华社山东分社联合出品
(责编：白宇、卫嘉)
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