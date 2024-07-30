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第32届全国书博会总交易额达9.8亿元

2024年07月30日16:18 | 来源：新华社
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第32届全国图书交易博览会

7月29日在山东济南落下帷幕

展会为期4天

全国各地1700多家出版印刷发行单位参展

共展出各类出版物81万余种

展会期间总交易额达9.8亿元

举办各类活动1085场

现场吸引读者116万人次

各项数据与上届同比增长显著

通过打造“全民书博会”“数智书博会”“绿色书博会”“高效书博会”

充分展示中国式现代化发展的出版成果

营造出浓厚的阅读氛围

记者：史竞男、萧海川、周玮

编辑：杨洋、田宇

设计：丁宇飞

新华社国内部、新华社山东分社联合出品

(责编：白宇、卫嘉)
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