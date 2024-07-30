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国家管网集团：夯基务实 为企业高质量发展提供坚强保障

2024年07月30日13:27 | 来源：国家管网
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原标题：今朝，我们在党旗引领下谱写管网华章！

企业管理日新月异、生产经营硕果累累、员工士气节节攀升……在国家管网集团实现高质量发展的壮阔征途上，总有一面旗帜指引着方向，鼓舞着士气。

一面鲜红的党旗，让全部的力量为之凝聚。一面鲜红的党旗，为发展的道路指明方向。

五年来，国家管网集团党组认真贯彻新时代党的组织路线，确立“做出特色、走在前列、形成品牌”的集团公司党建工作总目标，明确“五个狠下功夫”集团公司党建工作总部署，提出推进“基层三化”，提出“六抓六促”基层党建主抓手，创新实施党建与业务“双百”相乘央企考核新范式，构建形成了特色鲜明、系统完备、守正创新的大党建体系，推动全面从严治党向纵深发展，各领域基层党组织全面进步、全面过硬，为企业高质量发展提供了坚强保障，各项事业焕发出勃勃生机。

思想铸魂 行稳致远

忠诚源于理论清醒，追随来自信仰坚定。

五年来，国家管网集团党组坚定用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，创新践行“学思践悟验”党建工作五步法，掀起学习宣贯党的二十大及二十届二中全会精神滚滚热潮，高质量完成党史学习教育，高标准推进党纪学习教育，切实把坚定拥护“两个确立”转化为坚决做到“两个维护”的高度自觉，“最讲政治、最有信仰”的管网主标签越擦越亮。

五年来，国家管网集团党组高站位抓强政治建设，严格执行“第一议题”制度，通过持续不断的政治引领、思想浸润，广大党员干部的党性意识进一步增强，政治觉悟进一步提高，精神风貌呈现全新气象。

胸怀全局 抢抓机遇

管理是企业永恒的主题，也是企业发展的基石。

公司成立伊始，国家管网集团党组就坚定推动做实“党建入章”，明确党组织在企业决策、执行、监督各环节的权责和工作方式，推动党的领导和公司治理深度融合，把党建融进做强做优做大国家管网集团、打造世界一流企业的全过程全领域全环节，把中国特色现代企业制度优势转化为治理效能。

面对内外部环境变化和能源行业加快调整的新形势，国家管网集团党组观大势、谋全局，坚持“一中心、一张网、一公司”管控准则，依托制程变革，将党建工作与业务工作融合起来，引领企业立足主责主业，不断增强核心功能、提高核心竞争力，加快深化大业务、大党建、大监督、数字化“四大体系”建设，推进制程融合，以流程标准化、IT标准化、数据标准化有力支撑“一公司”运营型管控，构建形成“党建引领、业务驱动、监督嵌入、数字赋能”的新时代管网特色现代企业治理体系，以更加清晰的战略思路、更加明确的战略目标，擘画企业发展蓝图。

战略决策，是企业管理的“风向标”“定盘星”。国家管网集团党组坚持把党组（党委）研究讨论作为董事会、经理层决策重大问题的前置程序，完善运行重大事项决策“三制度、一清单”，指导所属单位完善“三重一大”制度和清单，加强党组（党委）实质性把关，充分发挥党组（党委）把方向、管大局、保落实的领导作用。

一系列“组合拳”为国家管网集团打造了强大的红色势能。油气管网统一运营以来，充分发挥“全国一张网”优势，通过管网公平开放，撬动形成了“X+1+X”油气市场体系。公司实际使用管网储运设施服务的客户，从开始仅有三大石油公司增长至目前的193家，天然气一次入网量由1570亿立方米增至2236亿立方米，增长42%，天然气管网平均负荷率从68%提升至近80%，同时加速“全国一张网”布局，累计建成管道里程1.23万公里，天然气管网一次管输能力从2230亿立方米增至3290亿立方米，增幅达48%。

五年来，国家管网集团因地制宜发展新质生产力，不断推动能源管输产业高端化智能化绿色化，一批批核心技术和高新成果硕果累累，为企业迈入高质量发展新征程开辟了一条新通道。

着眼长远 人才筑梦

问渠那得清如许，为有源头活水来。高素质专业化的干部队伍是企业的“中流砥柱”，直接关系到战略决策的执行落实。

五年来，国家管网集团党组坚持党管干部、党管人才，“旭航”启程蓄好干部队伍“源头活水”，“选育管用”全链条精准发力，人才立企强企点燃“红色引擎”，堪当管网事业发展重任的高素质专业化铁军锻造成形。

仅2023年，集团公司就纳入高层级技术技能专家储备池7人，选聘中层级技术专家12人，引进海外高层次及国内高端科技人才15人，1人通过国家专项人才计划评审，1人入选“长江学者奖励计划”，引进科研骨干人才200人，通过科技项目攻关培养青年科技人才200余名……

这支忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍，为企业改革发展注入了新的生机活力。

国家管网集团党组坚持以严的基调强化正风肃纪反腐，驰而不息纠“四风”树新风，狠抓为基层减负“二十六条措施”落实落细，一体推进“三不腐”，有力构建巡视巡察上下联动监督一体格局，让新风正气充盈管网，确保红色能源动脉奔涌不息。

夯基务实 砥砺前行

抓基础就是抓发展，强基础就是强未来。

五年来，国家管网集团党组牢固树立大抓基层鲜明导向，专题召开基层党建质量提升会，打出支部共建、专业联建“双建”活动、模范共产党员和模范党支部“双模”选树、“双示范”创建等系列“组合拳”，下好基础党务工作培训、党支部书记示范行、基层党建指导工作组组建等管网“一盘棋”，推动基层党组织从“建起来”到“强起来”，跑出了基层党建质量提升“加速度”。

改革者进，创新者强。国家管网集团党组创新思维、臻于至善，抓创新促提升，着力激发基层党组织的生机活力。

创新组建基层党建指导工作组，全集团范围内选聘一批党性坚强、经验丰富、能力突出的“老支书”“老党建”，“面对面”“手把手”帮助指导薄弱党支部。在基层“四联”活动中开展党组（党委）班子成员“双示范”创建工作，党组成员“四联点”全部调整为薄弱党支部，高位推动薄弱党支部蝶变升级。

聚人心、树形象、亮品牌、赋新能，充分发挥宣传思想文化工作团结稳定鼓劲作用，坚持党建带工建带团建，凝聚起管网铁军建功新管网奋进新征程的强大合力。

贯通用好党员先锋队、党员示范岗等载体，组织党员“立足岗位作贡献”，广大党员在冬季保供、抢险救灾等大战大考中冲锋在前、攻坚克难，尽显管网铁军风采，让鲜艳党旗在10万公里管网沿线高高飘扬。

征程万里阔，奋斗正当时。每一次变革，都是一场攻坚战。站在向第二个百年奋斗目标迈进的新征程上，国家管网集团党组将进一步筑牢发展根基，凝聚发展合力，激发发展活力，增强发展动力，乘风破浪前行。

(责编：曹淼、李源)
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