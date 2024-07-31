原标题：波司登发布ESG报告：匠心耕耘高质量发展，助推中国式现代化进程

随着可持续发展成为全球目标，完整准确全面贯彻新发展理念，践行ESG理念，推动可持续发展，构建人类命运共同体，已经成为中国企业的时代命题和价值共识。

7月26日，全球知名品牌羽绒服装企业波司登BOSIDENG发布《2023/24环境、社会及管治报告》（简称：ESG报告），集团董事局主席兼总裁高德康在报告中提出，波司登积极践行ESG理念和可持续时尚，把对员工、对行业、对环境和对社会的责任融入企业战略与发展实践，向“新”提“质”推动高质量发展。

2023/24财年，波司登设立完善而严谨的“1+3+X”ESG战略框架及管治架构，进一步强化ESG体系建设；在产品先锋、自然向好、以人为本等重点领域推动企业管治和践诺行动行稳致远，增强投资者和消费者的信心。报告显示，近5个财年集团收入复合年均增长率达到17.5%，权益股东应占溢利复合年均增长率达到25.7%，其中波司登品牌羽绒服收入实现复合年均增长率19.6%的亮眼表现。

2024年，波司登首次入选标普全球《可持续发展年鉴（中国版）》，MSCIESG评级维持行业领先的“A”级，全球环境信息研究中心（CDP）气候变化管理提升至“B”评级，均为中国纺织服装企业获得的最优评级。

设立“1+3+X”战略，高效管治，推动稳步前行

2023/24财年，波司登设立完善且严谨的“1+3+X”ESG战略框架及管治架构，明确了ESG目标与愿景。其中，1代表集团“以消费者为导向，引领可持续时尚”的愿景；3代表集团短中长期三个ESG目标，即短期目标将ESG理念和核心举措贯穿在企业运营全过程及80%的核心利益相关方中，中期目标到2038年前实现运营环节净零排放，长期目标引领全价值链可持续时尚发展，推动产业实现净零排放；X代表集团多项举措，其中明确以产品先锋、自然向好、以人为本为重点领域，在重要议题方面针对每个重点领域项下的若干重要议题展开具体行动，在支撑保障方面以集团的核心竞争力贯穿始终，为集团ESG战略保驾护航。

此次报告还明确了清晰的零碳目标。波司登ESG报告显示，到2030年，集团低碳面料使用率达到40%，提升“商品一体化运营”效率，进一步降低过量生产及提升原材料利用率，并持续优化运输路线，提高运输效率，探索更新运输方式；到2035年，集团运营环节绿电使用比例超过60%，建筑能效提升超过30%，积极推动超80%的核心供应商及上下游合作伙伴提升能源使用效率30%；到2038年，集团实现运营范围内净零排放，运营环节绿电使用比例达到100%，低碳面料使用率达到80%，持续探索产品回收和再利用方式，减少产品填埋，产品回收率达到30%。

2023/24财年，波司登面向超过1,100名利益相关方开展ESG重要性议题调研，统筹ESG工作走实走深；面向全体中高层员工开展商业道德及反贪腐培训，深化全面风险管理。集团制定《隐私政策》《隐私保护协议》，确保消费者信息安全；制定《股东通讯政策》，确保与股东保持有效双向沟通；所有员工均签署《员工廉洁承诺书》，承诺遵纪守法、清正廉洁；全体供应商签订《供应商廉洁承诺书》，并在采购合同及销售合同中明确举报渠道，确保供应链的透明度和公正性。

产品先锋，创新绿色时尚，推动高质量发展

科技是第一生产力，创新是引领高质量发展的第一动力。波司登通过对面料、科技功能及穿着舒适度等方面的持续探索，力求解决消费者防晒需求的痛点。2023年，集团持续夯实轻薄羽开发策略，在技术上攻克不同材质拼接技术及含绒等难题，实现轻薄羽绒更多样、更时尚、更轻暖的完美革新，真正开启羽绒服跨季节、多场景时尚穿搭自由的新格局。

2024年，波司登高鹅绒三合一冲锋衣羽绒服，既确保羽绒服的舒适保暖，又兼具独特的时尚设计风格，满足消费者在城市与轻户外场景中的自由切换；同时，还开启防晒衣2.0时代，打破传统防晒衣单一形式，将防晒衣专业性与时尚性进一步结合，推出骄阳3.0第三代防晒衣，同时邀请法国高奢时尚设计师开启首次防晒衣跨界合作，发布防晒衣胶囊系列。

在科技数字化方面，波司登构建了全球领先的AI智慧设计平台，努力提升科技数字化技术能力及黑科技验证能力，打造科技3D产品，获2023年中国服装行业科技进步二等奖；高端户外创新系列B30142230款获得ISPO全球设计大奖、德国设计大奖；波司登产品还荣获公认具有权威性的红点奖、IDEA奖。ESG报告显示，集团本年度申请专利545项，目前集团累计拥有授权专利971项。

在质量保障方面，波司登制定了《供应商化学品管控手册》，提升对供应商化学品管控的要求，并加入有害化学物质零排放联盟（ZDHC），通过对输入端的化学品进行管理,从源头上杜绝有毒有害物质的投入和使用；同时，2023年集团在检验端引入场景化、人台人模试穿、陈列挂相的综合检验检测方式，提升产品的品相，并持续优化并更新产品质检制度，将产品市场退残率标准降至低于0.08%（高端产品降至低于0.035%）。

在服务优化方面，波司登进一步升级自助寄修小程序，鼓励消费者通过小程序自助下单维修。2023年，小程序服务订单超35,000笔，同比增加约124%；目前售后对客户问题处置时效控制在8小时以内，2023/24财年用户维修合格率实际达成99.98%。

自然向好，守护绿色生态，助力全球可持续发展

波司登将绿色减碳发展理念贯彻于原材料、制造、物流、供应商等全价值链环节，积极推动行业绿色低碳转型。

2023/24财年，波司登参与研发并完成创新多类生物基面料，融合再生可降解膜材，打造源自植物的高性能面料。其中，100%的羽绒获得负责任羽绒标准RDS认证，75%的羽绒获得生态纺织品OEKO-TEX 认证，58%的羽绒经过bluesign 认证。

同时，波司登制定气候相关财务信息披露工作（TCFD）报告，完成范围一、范围二及范围三的温室气体排放核查，并取得ISO14064-1:2018合理保证等级认证；同时，集团采用自行研发的GIMS系统监控原材料输入和消耗情况，实现了对原材料的全流程追溯，确保供应链的透明与可持续性。

另外，在可再生电力方面，波司登在具备条件的华东物流园区仓库屋顶铺设了光伏发电设，2023/24财年物流园区光伏发电量为894兆瓦时；同时，集团拟定供应商2025年4月底可再生电力提升10%的目标，推动供应商低碳绿色发展。

2024年，波司登还启动了阿拉善碳中和林（四期）工程。该工程计划在未来五年内每年造林200亩，总造林绿化面积达到1,000亩，种植苗木10,000株，为阻止腾格里沙漠东扩、减少土地沙漠化培植绿色希望，逐步实现“与受损的土地重修旧好，与自然的生命和谐共生”的目标。

以人为本，携手共赢发展，构建人类命运共同体

人才是第一资源。波司登持续秉持以人为本、共建幸福的理念，持续打造战略驱动、文化/人才机制牵引的高效组织。

2023/24财年，集团管理层女性占比超过50%，较上年同期增长约1.8个百分点；波司登商学院共投入超人民币1,000万元用于员工培训及进修升级，员工培训覆盖率100%，员工接受培训总时长17.8万小时；持续实施员工股权激励计划，授予员工第七期股权激励，授予购股权和奖励股份合计58,988万股，涵盖170名核心员工；开展供应商培训8次，覆盖144家供应商；供应商审核覆盖率100%，明确优先与劳工管理优异的供应商开展合作。

另外，截至2023/24财年，波司登公益基金会累计向社会捐款捐物超过人民币14亿元，受益群众约158.9万名。

贯彻可持续发展理念，助力建设美丽中国

7月21日发布的《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》提到，聚焦建设美丽中国，加快经济社会发展全面绿色转型，健全生态环境治理体系，推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展，促进人与自然和谐共生。

波司登作为拥有将近50年成长发展的中国知名羽绒服装品牌运营商，始终深耕服装纺织行业，面对经济环境变化与产业发展规律，坚持稳中求进，不断向新攀高，经过科技赋能、转型升级，孕育产业新形态，形成新质生产力。展望未来，波司登将在长期发展战略中继续贯彻可持续发展理念，增强社会责任感，树立企业良好的社会形象，通过综合领先的ESG能力，构建品牌的永续时尚能力和开放创新生态。

(责编：曹淼、李源)

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