中方实物贡献的首批国际大科学工程SKA中频天线结构出厂发运
2024年07月31日11:08 | 来源：新华网
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7月31日，中方向国际组织平方公里阵列天文台（SKAO）实物贡献的首批平方公里阵列射电望远镜（SKA）中频天线结构在河北石家庄完成出厂验收，启程运往位于南非的SKA中频天线台址。这标志着中国在参与建设SKA的道路上又迈出了坚实一步。
SKA是由全球多国出资共同建造和运行的世界最大规模综合孔径射电望远镜，中频天线结构是SKA中频阵列的核心设施。SKA中频天线结构任务由中方团队牵头，这是我国在SKA项目中承担的首个、也是SKAO目前最大的单笔实物贡献任务。
后续，SKA中频天线结构将进入批量生产建设阶段，中国制造的64台中频天线预计在2026年底完成全部安装架设，为人类认识和探测宇宙作出中国贡献。
记者：温竞华、张粲
编辑：刘媛媛
设计：苗夏阳
新华社国内部、新华社河北分社联合出品
(责编：王静、牛镛)
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