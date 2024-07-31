海关总署发布的数据显示，今年上半年，我国货物贸易进出口总值21.17万亿元人民币，历史同期首次超过21万亿元，再创新高，进出口总值同比增长6.1%。其中，出口12.13万亿元，增长6.9%；进口9.04万亿元，增长5.2%。

外贸是观察我国经济的重要窗口。从去年四季度开始，我国外贸进出口增速逐季加快，走出了一条明显的上扬曲线。二季度，外贸进出口同比增长7.4%，较一季度和去年四季度分别高2.5个和5.7个百分点，外贸向好势头得到进一步巩固。

“增长超出预期”，不少国际组织这样评价我国上半年进出口数据。在世界经济增长动能偏弱、外部不确定不稳定因素增多的背景下，我国外贸出口质升量稳，进口规模稳步扩大，为世界经济注入信心和动力。国际货币基金组织（IMF）当地时间7月16日发布《世界经济展望报告》上调2024年中国经济增长预期至5%。IMF首席经济学家皮埃尔—奥利维耶·古兰沙表示，中国第一季度强劲的消费数据以及出口表现，是IMF作出上调决策的主要依据。

中国外贸“增长超出预期”，来自于产业转型升级、技术创新发展的有力支撑。

中国坚持全面深化改革，坚定不移推进高水平对外开放，一系列推动科技创新、产业升级和稳外贸政策措施相继出台，新质生产力加快培育成长，高技术制造业竞争力不断增强，重点产品出口优势持续巩固。

7月13日，满载110标箱机械设备、家用电器、电子产品、纺织服装等货物的中欧班列（义乌），经义乌海关监管后从铁路义乌西站鸣笛启程，奔赴德国杜伊斯堡；7月12日，7500车位LNG双燃料新型汽车滚装船“闽江口”号轮首航靠泊上海外高桥港区海通码头，在上海海关所属上海外高桥港区海关的监管保障下，将装载4853辆上汽大通、长安、比亚迪等国产品牌汽车前往波斯湾……“中国制造”扬帆出海，为全球经济恢复发展注入正能量。

上半年，我国出口机电产品7.14万亿元，同比增长8.2%，占出口总值的近六成。其中，自动数据处理设备及其零部件、集成电路、汽车出口分别增长10.3%、25.6%、22.2%。

中国外贸“增长超出预期”，离不开经营主体的主动作为。

面对复杂多变的海外市场，我国企业应变求变，创新开拓，民营企业、外资企业、国有企业进出口均实现增长。上半年民营企业进出口11.64万亿元，增长11.2%，占我国外贸总值的55%，比去年同期提升2.5个百分点，继续保持我国第一大外贸主体位置。

江西上饶市艾芬达是一家专业从事暖通家居产品生产的民营企业，产品销往60多个国家和地区，每年出口欧洲约130万套，占欧洲市场份额约50%。“今年上半年，艾芬达出口毛巾架、阀门等产品约3.3亿元，同比增长约超30%。”艾芬达相关负责人王勇介绍，“只有掌握核心技术，才能保持竞争优势。截至2023年底，公司已累计获得国家授权专利700余项，其中发明专利70余项。”

中国外贸“增长超出预期”，得益于经贸合作的积极成效。

今年以来，中国—厄瓜多尔自由贸易协定正式生效，中国—东盟自贸区3.0版第六轮谈判取得进展。6月，《区域全面经济伙伴关系协定》全面生效满一周年，东盟与我国经贸合作联系更加紧密……我国经贸“朋友圈”越来越大。

上半年，东盟为我国第一大贸易伙伴，我国与东盟贸易总值为3.36万亿元，同比增长10.5%，占我国外贸总值的15.9%；我国对共建“一带一路”国家合计进出口10.03万亿元，同比增长7.2%。

必须看到，保护主义、单边主义抬头，使得全球贸易壁垒明显增多。受主要贸易伙伴经济走势不明朗、订单转移等因素影响，下半年我国外贸仍将承压前行。要迎难而上、创新发展，加快培育外贸新动能，进一步巩固外贸向好势头，促进产业链供应链稳定运行。基于中国经济的强劲韧性和外贸活力的持续释放，预计下半年我国外贸有望保持平稳增长态势，实现全年“质升量稳”的发展目标具备坚实支撑。

(责编：王静、牛镛)

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