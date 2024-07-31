原标题：保利集团发布卓越品牌价值提升体系

为庆祝保利成立四十周年，7月30日，保利集团在北京保利剧院举行“715品牌盛典”活动并发布保利集团卓越品牌价值提升体系。中国质量协会党委书记、会长贾福兴，中国品牌建设促进会理事长刘平均，国务院国资委社会责任局局长李军、新闻中心副主任马喆明，保利集团党委书记、董事长刘化龙，党委副书记、总经理张万顺以及全体班子成员出席活动，全体保利员工以及社会各界人士通过线上线下形式参加活动。

活动上，张万顺发布《保利卓越品牌价值提升体系》“5E”模型，通过品质卓越、创新卓越、管理卓越、责任卓越和文化卓越五个发力点，面向客户、成员企业、员工等八个品牌价值对象传递功能价值、情感价值和社会价值，为品牌价值创造塑造良好成长生态和共生环境，以品牌持续成长推动企业基业长青。张万顺表示，近年来，保利发布保利人的精神图谱——“保利品格”、保利人的行为指引——“保利品行”，品牌建设进入高质量发展的快车道，绘制出一幅服务人们美好生活的品牌全景图，也凝聚起保利面向未来、稳健前行的强大动力。

刘化龙在致辞中指出，四十年来，保利历经岁月激荡，传承使命精神，不断发展壮大，从军队企业转型为市场化经营主体，从贸易起家拓展到多元化产业集团，从国内布局辐射到全球化国际经营，在多个充分竞争领域建立起行业领先地位，成长为头部中央企业，将保利品牌打造为“高端 高质 高品”的代名词，为国有企业改革发展提供了鲜活证明和生动写照。面向未来，保利将传承“保国利民”的品格精神，践行“追求卓越”的品行操守，打造“领创美好”的品牌形象，为中国式现代化贡献新时代保利力量。

此次活动集中展现了近年来保利以科技创新为驱动，以品质引领为基石，以责任担当为支撑，不断在品牌建设中赋能高质量发展、推动企业迈向建设世界一流企业壮阔征程的新成效。

(责编：董童、李源)

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