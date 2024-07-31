人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

保利集团发布卓越品牌价值提升体系

2024年07月31日16:44 | 来源：央广网
小字号

原标题：保利集团发布卓越品牌价值提升体系

为庆祝保利成立四十周年，7月30日，保利集团在北京保利剧院举行“715品牌盛典”活动并发布保利集团卓越品牌价值提升体系。中国质量协会党委书记、会长贾福兴，中国品牌建设促进会理事长刘平均，国务院国资委社会责任局局长李军、新闻中心副主任马喆明，保利集团党委书记、董事长刘化龙，党委副书记、总经理张万顺以及全体班子成员出席活动，全体保利员工以及社会各界人士通过线上线下形式参加活动。

活动上，张万顺发布《保利卓越品牌价值提升体系》“5E”模型，通过品质卓越、创新卓越、管理卓越、责任卓越和文化卓越五个发力点，面向客户、成员企业、员工等八个品牌价值对象传递功能价值、情感价值和社会价值，为品牌价值创造塑造良好成长生态和共生环境，以品牌持续成长推动企业基业长青。张万顺表示，近年来，保利发布保利人的精神图谱——“保利品格”、保利人的行为指引——“保利品行”，品牌建设进入高质量发展的快车道，绘制出一幅服务人们美好生活的品牌全景图，也凝聚起保利面向未来、稳健前行的强大动力。

刘化龙在致辞中指出，四十年来，保利历经岁月激荡，传承使命精神，不断发展壮大，从军队企业转型为市场化经营主体，从贸易起家拓展到多元化产业集团，从国内布局辐射到全球化国际经营，在多个充分竞争领域建立起行业领先地位，成长为头部中央企业，将保利品牌打造为“高端 高质 高品”的代名词，为国有企业改革发展提供了鲜活证明和生动写照。面向未来，保利将传承“保国利民”的品格精神，践行“追求卓越”的品行操守，打造“领创美好”的品牌形象，为中国式现代化贡献新时代保利力量。

此次活动集中展现了近年来保利以科技创新为驱动，以品质引领为基石，以责任担当为支撑，不断在品牌建设中赋能高质量发展、推动企业迈向建设世界一流企业壮阔征程的新成效。

(责编：董童、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
跨境支付“新配套”带动中泰游客“双向奔赴”
　　据银联国际网站消息，7月30日，银联国际与泰国国家电子支付系统PromptPay运营机构National ITMX在上海签署合作备忘录，约定共同推动银联与泰国二维码网络实现互联互通，为中泰两国居民交流互访提供便捷的移动支付服务。 据介绍，近年来，泰国移动支付业务快速发展，泰国政府于2017年推出国家电子支付系统PromptPay。…
海南自贸港6年：新高地，新作为
　　【观点摘要】 ·党的二十届三中全会明确提出“加快建设海南自由贸易港”。 ·六年来，海南自由贸易港建设呈现出“规范、便利、优质”的显著特征。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部