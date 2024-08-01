人民网北京8月1日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，国家发展改革委副秘书长袁达在会上表示，下一步，国家发展改革委将同相关部门一起，全力以赴抓好包括“两新”工作在内的各项部署落实，围绕推进中国式现代化进一步全面深化改革，加大宏观调控力度，深化创新驱动发展，深入挖掘内需潜力，增强经济持续回升向好态势，坚定不移完成全年经济社会发展目标任务。

袁达介绍，着力做好6方面工作：一是推动标志性改革举措加快落地。充分发挥经济体制改革的牵引作用，及时推出一批条件成熟、可感可及的改革举措。推出全国统一大市场建设指引，发布新版市场准入负面清单，创造更加公平、更有活力的市场环境。积极培育外贸发展新动能，拓展中间品贸易、绿色贸易，更大力度吸引和利用外资。

二是加力提效实施好宏观政策。宏观政策要持续用力、更加给力，根据形势变化推出增量政策，不断提高政策实施效能。统筹抓好“硬投资”和“软建设”，把项目建设和政策、规划、机制建设结合起来，加快推进“两重”建设。推动加力支持“两新”的政策措施尽快落地见效。

三是积极扩大内需。把促消费放在更加突出的位置，促进汽车、家电等大宗商品消费，推动教育、养老、育幼、家政等服务消费提质扩容，支持文体旅游高质量发展，不断优化人员往来便利措施，让外国朋友在中国旅行更方便、更舒适。促进有效投资，推进“十四五”规划102项重大工程建设，加快地方政府专项债券发行使用，实施好政府和社会资本合作新机制，进一步激发民间投资活力。统筹新型城镇化和乡村全面振兴，推动区域重大战略实施。

四是加快建设现代化产业体系。因地制宜发展新质生产力，加强关键核心技术攻关，大力发展新兴产业和未来产业，推进重点产业转型发展和优化升级，加快推动落后低效产能出清，促进实体经济和数字经济深度融合，有效降低全社会物流成本。

五是稳妥有序化解重点领域风险。落实好促进房地产市场平稳健康发展的新政策，进一步做好保交房工作，加快构建房地产发展新模式。进一步落实一揽子化债方案，有针对性完善相关措施。稳妥处置金融风险，筑牢有效防控系统性风险的金融稳定保障体系。

六是加大保障和改善民生力度。抓好高校毕业生等重点群体就业工作，多渠道增加居民收入，深化“一老一小”等公共服务改革。落实好2024-2025年节能降碳行动方案。加强极端天气和自然灾害防范应对，做好迎峰度夏能源保供等各项工作。

(责编：罗知之、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经