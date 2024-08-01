人民网北京8月1日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，国家发展改革委副主任赵辰昕在会上表示，随着各项政策落地见效，推动经济持续回升向好的基础将不断夯实、不断打牢，我们有条件、有能力、有信心、有底气战胜发展当中的问题、转型当中的挑战，高质量完成全年目标任务。

赵辰昕介绍，今年以来，我国经济运行总体平稳、稳中有进，延续回升向好态势，新动能新优势加快培育，高质量发展扎实推进，社会大局保持稳定。具体来说，第一个方面，经济稳定增长。农业生产总体平稳，工业较快增长，服务业稳定发展，需求“三驾马车”协调拉动，经济大省“挑大梁”作用持续发挥，推动上半年经济总量同比增长5%。第二个方面，质量稳步提升。主要体现在新质生产力加快培育、绿色低碳发展加快推进、新旧动能加快转换，上半年规模以上高技术制造业增加值、装备制造业增加值分别增长8.7%、7.8%。第三个方面，民生持续改善。就业形势、居民收入、物价水平、基本公共服务都在改善。

赵辰昕强调，对于下半年经济走势，要全面辩证地看待。一方面，外部环境变化带来的不利影响增多、国内有效需求不足、经济运行出现分化、重点领域风险隐患仍然较多、新旧动能转换存在阵痛；这些困难挑战，既有外部环境变乱交织的影响，也有经济结构变革、推动高质量发展过程中必须经历的阵痛。回顾经济发展历程，我国经济就是在克服一个又一个困难问题中不断发展壮大。另一方面，经济运行中的积极因素和有利条件也在不断积累。从外部机遇看，国际贸易增长有所恢复，新兴经济体发展较快，这有利于我国企业发挥优势，拓展国际市场。从宏观组合政策看，党中央、国务院部署的“两重”“两新”等重大举措正在加快推进，超长期特别国债、中央预算内投资、地方政府专项债券以及2023年增发国债等项目建设都在加快推进、加快形成实物工作量，应该说，逆周期政策调节仍有足够空间。从高质量发展态势看，各地正在因地制宜发展新质生产力，新能源汽车等新兴产业发展势头良好，未来产业有序布局，新动能正在加速成长壮大，发展方式绿色转型也在扎实推进。从发展活力看，党的二十届三中全会部署了一系列重大改革举措，这将有力破解深层次体制机制障碍和结构性矛盾，极大激发经营主体的积极性、主动性、创造性。

(责编：罗知之、吕骞)

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