暑运过半 全国铁路累计发送旅客4.23亿人次
2024年08月01日13:58 | 来源：人民网
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人民网北京8月1日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）消息，铁路暑运自7月1日启动，至7月31日时间过半，全国铁路累计发送旅客4.23亿人次，同比增长4.0%，日均发送旅客1363万人次。
国铁集团运输部负责人介绍，暑运以来，铁路学生流、旅游流、探亲流等出行需求旺盛。铁路部门统筹用好三季度调图、京广高铁全线按时速350公里高标运营、新线开通新增的运力资源，加大运力投放，全国铁路日均安排开行旅客列车10636列。
此外，通过加开临时旅客列车、动车组重联运行、普速旅客列车加挂车厢等方式，铁路部门增加热门地区和方向运力，安排进京、进沪、进穗普速旅客列车满编组运行，最大限度满足旅客暑期出行需求。池州至黄山高铁、日兰高铁庄寨至兰考段、兰张高铁兰州至武威段等新线迎来暑运“首秀”，客流保持高位，极大便利沿线民众出行。
在重点物资运输保障方面，用好大秦、浩吉、瓦日、唐呼等铁路主要煤运通道，加大万吨列车开行力度，全力保障煤炭运输，对发电企业用煤需求实行运力倾斜，助力各地迎峰度夏，7月份国家铁路累计发送电煤1.2亿吨，全国371家铁路直供电厂存煤可耗天数稳定在20天以上。
(责编：王连香、吕骞)
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