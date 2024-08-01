人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

上海银行施红敏：以“三个联动”服务上海国际金融中心建设

2024年08月01日14:16 | 来源：上观新闻
小字号

原标题：上海银行行长施红敏：以“三个联动”服务上海国际金融中心建设

　　7月31日，上海市银行同业公会举办“稳增长、促转型、提能级——上海银行业助力推进国际金融中心建设”新闻通气会，上海银行党委副书记、行长施红敏出席并介绍了上海银行服务上海国际金融中心建设的举措。

　　《上海国际金融中心建设“十四五”规划》对金融中心与其他中心双向赋能作出了重要部署，上海银行围绕金融中心与科创中心、贸易中心等双向联动赋能，服务上海国际金融中心建设。

　　与服务科创中心联动

　　上海银行围绕金融中心与服务科创中心联动，以科技金融助力国际金融中心建设。围绕服务新质生产力、上海“3+6”产业体系，上海银行聚焦科技企业轻资产、轻资本、高成长的特征，量体裁衣，以打造专营机制、创新产品体系、完善评价体系、培育生态体系等举措，积极探索服务科技企业的新路子。

　　上海银行在浦东临港新片区、闵行大零号湾等地区积极筹建科技专营支行，并围绕科创集聚园区成立了13支科技专营团队。

　　围绕科创企业全生命周期的特征，上海银行匹配其在资金流、产业链等方面需求，探索“融资+融智”“产业+科技”的赋能式服务。针对初创企业，该行推出了专利许可收益权质押融资产品，将企业无形资产转为有形支持；针对成长企业，推出了投贷联动、员工持股融资计划等，打通企业股债联动、公私联动服务，得到市场认可。目前，上海银行员工持股融资计划规模、知识产权质押融资规模都居于市场前列。

　　今年，上海银行重点聚焦上海三大先导产业、未来产业体系规划，确定了医疗健康、人工智能等6大产业10个赛道为主攻方向，启动专业化行业评价和经营试点，首批行业客户数较年初增长11%，贷款余额较年初增长23%。

　　目前，上海银行科技型企业贷款余额超1500亿元，近3年平均复合增长率37%，在“2024上海硬核科技企业TOP100榜单企业”中该行服务企业近6成，服务上海地区三大先导产业贷款240亿元。

　　与服务国际贸易中心联动

　　上海银行围绕金融中心与服务国际贸易中心联动，推进“三个结合”，积极融入上海对外开放大局。

　　一是结合功能定位，服务人民币国际化。上海银行积极发展跨境业务，截至6月末，已累计为多家企业搭建FT账户跨境双向人民币资金池近100个，助力企业集团实现内多币种资金调度，极大提高了资金使用效率。二是结合创新定位，积极打造智能、安全、便捷、高效的跨境金融服务产品。“上银智汇+”线上化服务体系，为企业提供全渠道、全时段、全币种跨境在线产品，涵盖国际结算、贸易融资、外汇衍生品等在内的综合服务。最近，该行制订了《上海银行服务企业“走出去”综合金融服务方案》，聚焦国企、优质民企、中小外贸企业等客群，打造以产品创新、配套增值为主的服务模式。三是结合合作定位，积极发挥在港机构、沪港台“上海银行”机制等境内外平台作用。该行积极参与离岸自贸债投资，并充分利用上银国际投行平台，在离岸自贸债承销方面取得积极进展。截至6月末，上银国际累计支持企业发债超300亿元。

　　与服务金融市场建设联动

　　上海银行围绕金融中心与服务金融市场建设联动，助力增强国际金融中心核心功能。围绕要素市场发展，该行深化核心交易能力建设，今年上半年债券交易2.5万亿元，同比增长24%。围绕金融市场创新，上海银行首批参与“债券通”交易、“互换通”建设等创新业务。同时，创新汇率、利率和贵金属等产品，在业内首批创设了人民币美式及外币奇异期权等业务，并灵活匹配客户风险管理策略，以创新服务满足客户套期保值等差异化需求。

　　当前，上海国际金融中心正在向一流国际金融中心这一更高目标迈进。作为本地法人银行，上海银行将紧密围绕上级部署和监管要求，加快自身高质量发展，为上海五个中心建设贡献应有力量。

(责编：董童、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
财税体制改革如何推进？ “成熟一项、推出一项”
　　党的二十届三中全会对深化财税体制改革作出全面部署，提出明确要求。《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》（以下简称《决定》）中提到，要建立权责清晰、财力协调、区域均衡的中央和地方财政关系。…
发改委：推动标志性改革举措加快落地
　　人民网北京8月1日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，国家发展改革委副秘书长袁达在会上表示，下一步，国家发展改革委将同相关部门一起，全力以赴抓好包括“两新”工作在内的各项部署落实，围绕推进中国式现代化进一步全面深化改革，加大宏观调控力度，深化创新驱动发展，深入挖掘内需潜力，增强经济持续回升向好态势，坚定不移完成全年经济社会发展目标任务。 袁达介绍，着力做好6方面工作：一是推动标志性改革举措加快落地。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部