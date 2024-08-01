原标题：上海银行行长施红敏：以“三个联动”服务上海国际金融中心建设

7月31日，上海市银行同业公会举办“稳增长、促转型、提能级——上海银行业助力推进国际金融中心建设”新闻通气会，上海银行党委副书记、行长施红敏出席并介绍了上海银行服务上海国际金融中心建设的举措。

《上海国际金融中心建设“十四五”规划》对金融中心与其他中心双向赋能作出了重要部署，上海银行围绕金融中心与科创中心、贸易中心等双向联动赋能，服务上海国际金融中心建设。

与服务科创中心联动

上海银行围绕金融中心与服务科创中心联动，以科技金融助力国际金融中心建设。围绕服务新质生产力、上海“3+6”产业体系，上海银行聚焦科技企业轻资产、轻资本、高成长的特征，量体裁衣，以打造专营机制、创新产品体系、完善评价体系、培育生态体系等举措，积极探索服务科技企业的新路子。

上海银行在浦东临港新片区、闵行大零号湾等地区积极筹建科技专营支行，并围绕科创集聚园区成立了13支科技专营团队。

围绕科创企业全生命周期的特征，上海银行匹配其在资金流、产业链等方面需求，探索“融资+融智”“产业+科技”的赋能式服务。针对初创企业，该行推出了专利许可收益权质押融资产品，将企业无形资产转为有形支持；针对成长企业，推出了投贷联动、员工持股融资计划等，打通企业股债联动、公私联动服务，得到市场认可。目前，上海银行员工持股融资计划规模、知识产权质押融资规模都居于市场前列。

今年，上海银行重点聚焦上海三大先导产业、未来产业体系规划，确定了医疗健康、人工智能等6大产业10个赛道为主攻方向，启动专业化行业评价和经营试点，首批行业客户数较年初增长11%，贷款余额较年初增长23%。

目前，上海银行科技型企业贷款余额超1500亿元，近3年平均复合增长率37%，在“2024上海硬核科技企业TOP100榜单企业”中该行服务企业近6成，服务上海地区三大先导产业贷款240亿元。

与服务国际贸易中心联动

上海银行围绕金融中心与服务国际贸易中心联动，推进“三个结合”，积极融入上海对外开放大局。

一是结合功能定位，服务人民币国际化。上海银行积极发展跨境业务，截至6月末，已累计为多家企业搭建FT账户跨境双向人民币资金池近100个，助力企业集团实现内多币种资金调度，极大提高了资金使用效率。二是结合创新定位，积极打造智能、安全、便捷、高效的跨境金融服务产品。“上银智汇+”线上化服务体系，为企业提供全渠道、全时段、全币种跨境在线产品，涵盖国际结算、贸易融资、外汇衍生品等在内的综合服务。最近，该行制订了《上海银行服务企业“走出去”综合金融服务方案》，聚焦国企、优质民企、中小外贸企业等客群，打造以产品创新、配套增值为主的服务模式。三是结合合作定位，积极发挥在港机构、沪港台“上海银行”机制等境内外平台作用。该行积极参与离岸自贸债投资，并充分利用上银国际投行平台，在离岸自贸债承销方面取得积极进展。截至6月末，上银国际累计支持企业发债超300亿元。

与服务金融市场建设联动

上海银行围绕金融中心与服务金融市场建设联动，助力增强国际金融中心核心功能。围绕要素市场发展，该行深化核心交易能力建设，今年上半年债券交易2.5万亿元，同比增长24%。围绕金融市场创新，上海银行首批参与“债券通”交易、“互换通”建设等创新业务。同时，创新汇率、利率和贵金属等产品，在业内首批创设了人民币美式及外币奇异期权等业务，并灵活匹配客户风险管理策略，以创新服务满足客户套期保值等差异化需求。

当前，上海国际金融中心正在向一流国际金融中心这一更高目标迈进。作为本地法人银行，上海银行将紧密围绕上级部署和监管要求，加快自身高质量发展，为上海五个中心建设贡献应有力量。

(责编：董童、李源)

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