原标题：智谱发布“清影”，可30秒生成视频

“只要你有好的创意（几个字到几百个字），再加上一点点耐心（30秒），清影（Ying）就能生成1440x960清晰度的高精度视频。”

近日，智谱发布“清影”大模型，并面向所有用户开放。输入一段文字后（俗称Prompt），用户即可选择自己想要生成的风格，生成充满AI想象力的视频片段，目前支持生成6秒内的视频。

除了文本生成视频，也可以到清影上玩图片生成视频。图生视频带来了更多的新玩法，包括表情包梗图、广告制作、剧情创作、短视频创作等。同时，基于清影的「老照片动起来」小程序也会同步上线，只需一步上传老照片，AI就能让凝练在旧时光中的照片灵动起来。

清影（Ying）API 也同步上线大模型开放平台，企业和开发者可通过调用API的方式，体验和使用文生视频以及图生视频的模型能力。

发布会上，智谱AI CEO张鹏表示：“本次清影底座的视频生成模型是CogVideoX，它能将文本、时间、空间三个维度融合起来，参考了Sora的算法设计，它也是一个DiT架构，通过优化，CogVideoX 相比前代（CogVideo）推理速度提升了6倍。我们将继续努力迭代，在后续版本中，陆续推出更高分辨率、更长时长的生成视频功能。”

据了解，bilibili也作为合作伙伴也参与了清影的技术研发过程，并致力于探索未来可能的应用场景。合作伙伴华策影视参与了模型共建。此外，智谱清影的算力支持来自于北京亦庄人工智能公共算力平台，聚焦建设全域人工智能之城，北京亦庄围绕“大模型+大数据+大算力”，夯实人工智能产业基础底座，也为智谱AI开展大模型研发提供了产业投资、算力补贴、应用场景示范、人才等全方位支持。

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经