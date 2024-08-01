人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

智谱发布“清影” 可30秒生成视频

2024年08月01日14:19 | 来源：新华网
小字号

原标题：智谱发布“清影”，可30秒生成视频

　　“只要你有好的创意（几个字到几百个字），再加上一点点耐心（30秒），清影（Ying）就能生成1440x960清晰度的高精度视频。”

　　近日，智谱发布“清影”大模型，并面向所有用户开放。输入一段文字后（俗称Prompt），用户即可选择自己想要生成的风格，生成充满AI想象力的视频片段，目前支持生成6秒内的视频。

　　除了文本生成视频，也可以到清影上玩图片生成视频。图生视频带来了更多的新玩法，包括表情包梗图、广告制作、剧情创作、短视频创作等。同时，基于清影的「老照片动起来」小程序也会同步上线，只需一步上传老照片，AI就能让凝练在旧时光中的照片灵动起来。

　　清影（Ying）API 也同步上线大模型开放平台，企业和开发者可通过调用API的方式，体验和使用文生视频以及图生视频的模型能力。

　　发布会上，智谱AI CEO张鹏表示：“本次清影底座的视频生成模型是CogVideoX，它能将文本、时间、空间三个维度融合起来，参考了Sora的算法设计，它也是一个DiT架构，通过优化，CogVideoX 相比前代（CogVideo）推理速度提升了6倍。我们将继续努力迭代，在后续版本中，陆续推出更高分辨率、更长时长的生成视频功能。”

　　据了解，bilibili也作为合作伙伴也参与了清影的技术研发过程，并致力于探索未来可能的应用场景。合作伙伴华策影视参与了模型共建。此外，智谱清影的算力支持来自于北京亦庄人工智能公共算力平台，聚焦建设全域人工智能之城，北京亦庄围绕“大模型+大数据+大算力”，夯实人工智能产业基础底座，也为智谱AI开展大模型研发提供了产业投资、算力补贴、应用场景示范、人才等全方位支持。

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
财税体制改革如何推进？ “成熟一项、推出一项”
　　党的二十届三中全会对深化财税体制改革作出全面部署，提出明确要求。《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》（以下简称《决定》）中提到，要建立权责清晰、财力协调、区域均衡的中央和地方财政关系。…
发改委：推动标志性改革举措加快落地
　　人民网北京8月1日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，国家发展改革委副秘书长袁达在会上表示，下一步，国家发展改革委将同相关部门一起，全力以赴抓好包括“两新”工作在内的各项部署落实，围绕推进中国式现代化进一步全面深化改革，加大宏观调控力度，深化创新驱动发展，深入挖掘内需潜力，增强经济持续回升向好态势，坚定不移完成全年经济社会发展目标任务。 袁达介绍，着力做好6方面工作：一是推动标志性改革举措加快落地。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部