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科技赋能 胜利车膜成中国登山队官方车膜合作品牌

2024年08月01日14:31 | 来源：央广网
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原标题：科技赋能 共赴巅峰！胜利车膜携手中国登山队开启攀登之旅

近日，胜利车膜宣布成为中国登山队官方车膜合作品牌。胜利车膜此次牵手中国登山队，旨在进一步加深消费者对于胜利车膜“高端、硬核、追求极致”的产品认知，推动品牌的持续创新发展。

共启探险新篇章

中国登山队自1956年成立以来，一直是中国登山运动的领军者，在登山界享有盛誉。自1960年成功从北坡登顶珠穆朗玛峰开始，中国登山队始终坚持以坚韧顽强的毅力和追求卓越的精神，不断挑战人类极限，展现了中华民族的坚韧与智慧。

在户外活动中，防晒与防紫外线的重要性不言而喻。中国登山队在执行高海拔攀登任务时，队员们需要长时间暴露在强烈的紫外线下，户外防晒防紫外线对于队员们确保视力与皮肤安全十分重要。同样，随着汽车设计趋向于全景天窗和大天幕，车主们也日益关注如何有效防护紫外线，以确保驾乘安全和内饰的持久如新。此前，胜利推出了“珠穆朗玛系列 8848”新品窗膜，采用了航天技术紫外阻隔层，极大程度地降低了长时间驾驶或乘坐车辆导致的晒黑、晒伤以及车辆内饰因暴晒导致的褪色等风险。

胜利车膜此次与中国登山队牵手，在于中国登山队身上的专业性以及追求卓越的品质，完美契合了胜利车膜的品牌特点。在科技与创新的浪潮中，胜利车膜始终致力于将尖端航天技术应用于民用领域，从而切实满足广大车主对高品质车膜的高标准要求。

至此，代表“中国高度”的中国登山队以及代表中国高端车膜先进水平的胜利车膜，得以在同一时空携手亮相。

推动产品研发和技术创新

胜利车膜的诞生，源自对科技重塑车膜新高度的执着追求。其产品涵盖汽车窗膜、隐形车衣、汽车改色膜、天窗冰甲等。胜利通过在材料、工艺领域持续地研发与探索，将前沿航天科技运用在车膜产品之中，以实际行动履行“航天品质 值得信赖”的品牌承诺。

目前，胜利已经推出了包括嫦娥系列窗膜、星球守护系列车衣，珠穆朗玛系列8848窗膜等在内的多款产品。据了解，胜利车膜的嫦娥系列、星球守护系列以及珠穆朗玛系列，均采用了航天级先进技术和材料，确保了产品的卓越性能和可靠性。胜利车膜的系列产品不仅在阻隔热量、防紫外线、防爆等方面表现优异，在信号穿透、视觉舒适度等方面也进行了优化，可以为广大车主的提供更安全、更舒适的驾乘体验。这三款系列产品均依托中国航天旗下研究中心的强大科研能力，不仅满足了广大车主对高品质车膜产品的严苛需求，更通过航天级技术的应用，为无惧向前的创新精神，提供了全新注脚。

据了解，嫦娥系列窗膜、星球守护系列车衣及珠穆朗玛系列8848窗膜目前均已上线途虎养车平台，并亮相途虎养车贴膜节。广大消费者可以登陆途虎养车平台选购胜利车膜的系列产品。

本次与中国登山队牵手，不仅体现了胜利车膜对于中国登山事业的高度关注和全力支持，同时也为胜利车膜的品牌和产品注入了新的元素。未来，胜利车膜将携手中国登山队，共同开启追求卓越的攀登新篇章，持续推动产品研发和技术创新，以实际行动诠释品牌承诺，为广大车主提供更安全、更舒适的驾乘体验。

(责编：董童、李源)
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