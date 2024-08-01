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中国气象局：8月气温接近常年同期到偏高 预计有台风登陆我国

2024年08月01日14:47 | 来源：人民网
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人民网北京8月1日电 （记者杨虞波罗）记者从中国气象局8月新闻发布会上获悉，8月，全国大部地区气温接近常年同期到偏高，其中江苏南部、上海、安徽南部、浙江、福建大部、江西、湖北东部、湖南大部、内蒙古中西部、陕西北部、甘肃大部、宁夏、青海北部、重庆西部、四川大部、西藏大部等地偏高1-2℃。

8月，在西北太平洋和南海海域有3-4个台风生成，较常年同期（5.6个）偏少；有2-3个台风登陆我国，台风移动路径以西行和西北行为主，主要影响华南、华东沿海，同时可能有北上台风影响长江以北地区。

8月，东北、内蒙古大部、华北、华东北部、华中北部、华南南部、西南地区南部、西北地区东部、新疆北部等地降水较常年同期偏多，其中东北大部、云南、新疆北部等地偏多2-5成。我国其余地区降水接近常年同期到偏少，其中江南、江汉、西藏西部等地偏少2-5成。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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