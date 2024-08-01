人民网记者 杜燕飞

“钢铁行业生产经营整体平稳，转型升级持续推进，品种结构不断优化，有效满足了下游行业转型升级对钢铁产品的更高需求”“有色金属工业生产稳健增长，投资结构优化，重点产品进出口向好，主要金属品种价格走势偏强，行业效益显著提升”“电力行业保障电力安全可靠供应，推动绿色低碳转型，加快建设新型电力系统，为我国经济社会高质量发展提供了坚强保障”……日前，相关协会分别发布了钢铁行业、有色金属行业、电力行业上半年经济运行数据。数据显示，多行业高质量发展稳步推进，经济回升向好态势进一步巩固增强。

钢铁行业推进转型升级 品种结构加速优化

“今年以来，伴随国家产业结构的调整优化，钢材消费结构发生变化。企业主动适应市场需求，紧跟下游行业转型升级步伐，加速优化钢材品种结构。”7月31日，中国钢铁工业协会会长姚林在中国钢铁工业协会六届八次理事（扩大） 会议上表示，上半年，长材产量同比下降，其中钢筋同比下降11.7%、线材下降2.8%；板材产量保持增长，其中热轧薄板同比增长64.4%、冷轧薄宽钢带增长17.4%。

“当前，钢铁行业从‘增量发展’阶段进入‘存量优化’阶段。这一轮市场调整是在钢材消费总量处于长期下降态势下的深度调整，不同于以前上升态势下的阶段性供需失衡。”姚林表示，企业要主动适应市场需求变化，调结构、提品质、促转型，加快形成新质生产力，提升抗风险能力和市场竞争力，共同推动行业运行质量效益的提升。

展望下半年，姚林认为，制造业将是支撑钢铁需求主要动力，其中汽车行业将保持增长趋势，家电行业维持较快增长，造船行业手持订单充足，机械各子行业分化、总体保持稳定增长。风电、光伏等新兴产业用钢需求值得期待，电力领域，风电和光伏装机容量快速增长将带动中厚板、镀锌板、硅钢等品种需求，新型储能装机规模大幅提升利好中厚板、热轧板卷、无缝管市场；能源领域，油气管网规模扩大将拉动中厚板、热轧板卷、无缝钢管等品种需求，氢能产业发展将带来新的用钢需求；在制造业领域，新能源汽车快速发展、新能源动力船订单增加和老旧船加速更新将支撑用钢需求，大规模设备更新也为装备制造业带来发展机遇，其中轻量化、高强化将成为重要方向。

“随着我国产业结构优化升级，钢铁需求结构也在发生变化，钢铁企业要主动适应，紧跟下游需求不断更新提升步伐，调整优化品种结构，通过不断提高工艺技术、产品质量、生产效率，提供总量充分、品种丰富、绿色低碳的钢铁产品，以高质量供给适应、引领、创造新需求。”姚林表示，要与上下游行业建立更加有效的合作机制，拓展更为广阔的合作空间，建设互利共赢的利益共同体，打造可持续发展钢铁生态圈。继续开展稳产业链工作，计划与家电、工程机械等行业召开上下游行业供需对接活动；完善焦煤中长期合同定价机制，尽快形成有利于产业链可持续发展的定价机制，构筑安全稳定、畅通高效、合作共赢的产业链供应链。

有色金属工业生产稳健增长 行业效益提升

“今年以来，我国有色金属工业生产稳健增长，投资结构优化，重点产品进出口向好，主要金属品种价格走势偏强，行业效益显著提升，各项经济指标均呈现出积极向上态势。”中国有色金属工业协会副会长兼新闻发言人陈学森日前在上半年有色金属工业经济运行情况新闻发布会上说。

数据显示，上半年，有色金属企业工业增加值比去年同期增长10.8%，高出工业领域4.8个百分点。其中，矿山采选企业工业增加值增长9.1%，增幅较一季度扩大2.3个百分点，冶炼加工企业工业增加值增长11.1%。上半年，10种有色金属产量3900.2万吨，同比增长7.1%；有色金属工业完成固定资产投资比去年同期增长23.5%，增幅比全国工业投资增幅高出10.9个百分点；有色金属进出口贸易总额1875.2亿美元，同比增长11.5%；规上有色金属工业企业实现营业收入42532.2亿元，同比增长14%；实现利润总额1884.9亿元，较一季度增幅扩大26.5个百分点。

谈及上半年有色金属行业利润增长主要原因，陈学森认为，近年来，新能源、电动汽车、动力及储能电池带动了有色金属工业发展，产业规模不断提高；解决了电解铝盲目发展的难题，改善了行业效益；有色金属企业在境内外的权益资源量及产量均有增长，提高了行业运行质量；有色金属企业通过技术创新、科学管理、资源利用效率的提高，有效管控了生产成本；有色金属价格金融属性得到释放，黄金、铜等避险金融属性进一步加强，为行业效益改善提供了价格支撑。

“今年下半年，有色金属工业稳中向好的基本面仍然稳固，初步预计市场需求仍将保持平稳增长。”陈学森说，当前我国正处于转变发展方式、转换增长动力的攻关期，各行业都在大力培育和发展新质生产力，有色金属是关键性材料的生产基础和重要保障，其应用领域在不断拓展，这将进一步推动有色金属的市场需求增长。

陈学森表示，预计今年全年有色金属行业固定资产投资增速维持在10%以上，有色金属工业增加值增速保持在6%左右，10种常用有色金属产量增速在5%左右，再生有色金属增速在8%左右，规上有色金属企业实现利润有望保持历史较高水平。

加强技术攻关与成果转化 推动电力行业高质量发展

“能源安全新战略提出10年来，电力消费方式形成新趋势，电力供应保障能力实现新跃升，电力科技创新迎来新跨越，电力体制改革打开新局面，电力国际合作迈出新步伐，走出了一条具有中国特色的电力发展之路。”中国电力企业联合会理事长、全球能源互联网发展合作组织主席辛保安日前在2024年“中国电力主题日”活动上表示，电力行业要攻关关键技术，加强基础研究，提高成果转化，凝聚创新合力，加快实现高水平科技自立自强，推动电力行业高质量发展。

数据显示，10年来，燃煤发电技术达世界先进水平；百万千瓦级水电机组领跑全球；全球首座第四代核电站正式投入商业运行；风电和光伏开发成本分别下降了60%和80%，实现平价上网；海上风电机组最大单机容量突破2万千瓦；晶硅—钙钛矿叠层电池效率达到33.9%，刷新了世界纪录；掌握了具有自主知识产权的特高压核心技术和全套装备制造能力。

辛保安表示，电力行业要在新型电力系统、先进可再生能源、能源数字化智能化、高性能电工材料与器件等关键领域，加强原创性引领性科技攻关。同时，要有组织推进具有战略导向的体系化基础研究、具有前沿导向的探索性基础研究、具有市场导向的应用性基础研究；高质量建设国家实验室、工程技术研究中心和国家能源研发创新平台，统筹用好各类科研资源，提升开放共享和运行效率；加强制度机制保障，建立完善竞争性支持和稳定支持相结合的基础研究投入机制，健全自由探索型和任务导向型科技项目分类评价制度。

在提高技术成果转化方面，辛保安认为，大型企业要发挥原创技术策源地和现代产业链“链长”作用，着力破解成果转化瓶颈，牵引形成现代化、多元化、科学化的现代能源产业集群。有条件的中小企业和专精特新企业要充分用好支持政策，争当“单项冠军”，为推进科技成果转化、加强产业链供应链稳定作出更大贡献。

“电力行业要高效配置科技力量和创新资源，强化跨领域跨学科协同攻关，推动创新链、产业链、资金链、人才链融合，提升科技攻关体系化能力。”辛保安说，强化科技人才培养，不断完善专家人才体系，探索“赛马”“挂帅”等新型组织模式，加强人才培养和梯队建设，培育创新文化。

(责编：王震、吕骞)

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