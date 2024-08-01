工业和信息化部发文保障重点专项顺利实施
2024年08月01日16:50 | 来源：新华网
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新华社北京8月1日电 记者1日获悉，工业和信息化部近日印发实施《工业和信息化部主责国家重点研发计划重点专项管理实施细则》，保障相关重点专项顺利实施，实现高效、科学、规范和公正管理。
实施细则明确，工业和信息化部主责的重点专项侧重催生未来产业和新兴产业、加快形成新质生产力的高新技术领域，着眼于科技创新和产业创新深度融合，增加高质量科技供给，强化企业科技创新主体地位，促进科技成果转化应用。
根据实施细则，各重点专项结合专项特点和实施需要，通过竞争择优、定向委托、分阶段滚动支持等多种项目遴选方式，在全国范围内择优确定项目承担单位，采取“揭榜挂帅”、“赛马制”、“链主制”、青年科学家项目、长周期项目等新型组织模式，通过第三方测试、真实应用场景考核等方式，推动产学研用深度融合。
(责编：卫嘉、白宇)
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