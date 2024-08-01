人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

工业和信息化部发文保障重点专项顺利实施

2024年08月01日16:50 | 来源：新华网
小字号

新华社北京8月1日电 记者1日获悉，工业和信息化部近日印发实施《工业和信息化部主责国家重点研发计划重点专项管理实施细则》，保障相关重点专项顺利实施，实现高效、科学、规范和公正管理。

实施细则明确，工业和信息化部主责的重点专项侧重催生未来产业和新兴产业、加快形成新质生产力的高新技术领域，着眼于科技创新和产业创新深度融合，增加高质量科技供给，强化企业科技创新主体地位，促进科技成果转化应用。

根据实施细则，各重点专项结合专项特点和实施需要，通过竞争择优、定向委托、分阶段滚动支持等多种项目遴选方式，在全国范围内择优确定项目承担单位，采取“揭榜挂帅”、“赛马制”、“链主制”、青年科学家项目、长周期项目等新型组织模式，通过第三方测试、真实应用场景考核等方式，推动产学研用深度融合。

(责编：卫嘉、白宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
巩固经济回升向好态势 多行业高质量发展稳步推进
　　“钢铁行业生产经营整体平稳，转型升级持续推进，品种结构不断优化，有效满足了下游行业转型升级对钢铁产品的更高需求”“有色金属工业生产稳健增长，投资结构优化，重点产品进出口向好，主要金属品种价格走势偏强，行业效益显著提升”“电力行业保障电力安全可靠供应，推动绿色低碳转型，加快建设新型电力系统，为我国经济社会高质量发展提供了坚强保障”……日前，相关协会分别发布了钢铁行业、有色金属行业、电力行业上半年经济运行数据。数据显示，多行业高质量发展稳步推进，经济回升向好态势进一步巩固增强。…
黑土地保护提档升级 筑牢“大国粮仓”
　　在吉林省梨树县国家百万亩绿色食品原料（玉米）标准化生产基地核心示范区内，玉米长势喜人，遥控无人机正为农田喷施农药，广袤的黑土地焕发着勃勃生机。 “我们始终致力于丰富拓展‘梨树模式’的内涵外延，打造更加节本增效的‘4+2梨树模式’，现在已经初步实现种养循环、绿色发展。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部