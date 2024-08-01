原标题：滴滴官宣潘展乐为滴滴网约车“快”乐大使 上线3分钟无车赔挑战更快出发

近日，滴滴宣布邀请游泳运动员潘展乐成为滴滴出行网约车“快”乐大使，同时开展打车确定性体验攻坚计划，上线3分钟无车赔活动，为司机发放高温补贴、流水加速卡等多重奖励，共同为用户提供更快、更便捷的出行体验。

作为男子100米自由泳世界纪录保持者，潘展乐在本届赛事中展现了中国健儿的风姿，在北京时间8月1日凌晨的100米自由泳决赛中，游出46秒40，打破世界纪录的同时赢得冠军！

潘展乐在赛场上努力拼搏，认真对待每一次比赛的心态，和滴滴认真对待每一次出行不谋而合，在出行这条道路上，滴滴将与潘展乐一起挑战更快。

7月29日至8月4日首期无车赔活动期间，滴滴在北京、上海、广州、深圳等全国82个城市推出“3分钟无车赔”活动，通过发放多重司机奖励、优化多车型品类服务等措施，提升应答效率，让用户更快叫到车。

活动期间，用户可通过滴滴App或小程序进入“滴滴叫车快，超时就赔付”活动主会场，领取限量3分钟无车赔权益。叫车时勾选滴滴快车、滴滴特快、特惠快车、极速拼车、优享、专车（不含6座商务专车）中任意2种或以上活动车型，下单后如3分钟内无对应活动车型应答，即满足赔付条件，用户可获得10元/20元打车立减券，不同城市赔付的立减券金额不同。

此外滴滴也为司机师傅发放免佣卡、流水加速卡、雨天膨胀卡等多重奖励，助力司机单多收入好，一起为用户的打车确定性提供保障。

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经