人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

滴滴官宣潘展乐为滴滴网约车“快”乐大使 

2024年08月01日17:02 | 来源：央广网
小字号

原标题：滴滴官宣潘展乐为滴滴网约车“快”乐大使 上线3分钟无车赔挑战更快出发

　　近日，滴滴宣布邀请游泳运动员潘展乐成为滴滴出行网约车“快”乐大使，同时开展打车确定性体验攻坚计划，上线3分钟无车赔活动，为司机发放高温补贴、流水加速卡等多重奖励，共同为用户提供更快、更便捷的出行体验。

　　作为男子100米自由泳世界纪录保持者，潘展乐在本届赛事中展现了中国健儿的风姿，在北京时间8月1日凌晨的100米自由泳决赛中，游出46秒40，打破世界纪录的同时赢得冠军！

　　潘展乐在赛场上努力拼搏，认真对待每一次比赛的心态，和滴滴认真对待每一次出行不谋而合，在出行这条道路上，滴滴将与潘展乐一起挑战更快。

　　7月29日至8月4日首期无车赔活动期间，滴滴在北京、上海、广州、深圳等全国82个城市推出“3分钟无车赔”活动，通过发放多重司机奖励、优化多车型品类服务等措施，提升应答效率，让用户更快叫到车。

　　活动期间，用户可通过滴滴App或小程序进入“滴滴叫车快，超时就赔付”活动主会场，领取限量3分钟无车赔权益。叫车时勾选滴滴快车、滴滴特快、特惠快车、极速拼车、优享、专车（不含6座商务专车）中任意2种或以上活动车型，下单后如3分钟内无对应活动车型应答，即满足赔付条件，用户可获得10元/20元打车立减券，不同城市赔付的立减券金额不同。

　　此外滴滴也为司机师傅发放免佣卡、流水加速卡、雨天膨胀卡等多重奖励，助力司机单多收入好，一起为用户的打车确定性提供保障。

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
黑土地保护提档升级 筑牢“大国粮仓”
　　在吉林省梨树县国家百万亩绿色食品原料（玉米）标准化生产基地核心示范区内，玉米长势喜人，遥控无人机正为农田喷施农药，广袤的黑土地焕发着勃勃生机。 “我们始终致力于丰富拓展‘梨树模式’的内涵外延，打造更加节本增效的‘4+2梨树模式’，现在已经初步实现种养循环、绿色发展。…
财税体制改革如何推进？ “成熟一项、推出一项”
　　党的二十届三中全会对深化财税体制改革作出全面部署，提出明确要求。《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》（以下简称《决定》）中提到，要建立权责清晰、财力协调、区域均衡的中央和地方财政关系。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部