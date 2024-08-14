原标题：“砥砺奋进七十载 奋楫扬帆新征程——从南泥湾到兵团”网络主题宣传活动启动

中国网延安讯 （记者 郑伟）初秋时节南泥湾，瓜果飘香满田园。8月13日，在南泥湾大生产纪念广场，一场简朴而热烈的发车仪式在这里举行，历时15天的“砥砺奋进七十载 奋楫扬帆新征程——从南泥湾到兵团”网络主题宣传活动就此拉开帷幕。

本次活动由中央网信办网络传播局指导，新疆生产建设兵团、陕西、甘肃、青海、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区党委网信办和中国互联网新闻中心（中国网）联合主办，中国互联网发展基金会中国正能量网络传播专项基金资助支持举办。

2024年是中华人民共和国成立75周年，也是新疆生产建设兵团成立70周年。回顾历史，以三五九旅为代表的抗日军民在南泥湾大生产运动中创造了南泥湾精神。三五九旅这支英雄的部队跋山涉水，跨越陕西、甘肃、宁夏、青海进入新疆，并响应中央号召脱下军装，扎根边疆、屯垦戍边。70年来，历经三代兵团人半个多世纪的艰苦奋斗，兵团人在一片片人烟稀少的荒漠戈壁建起了一座座绿洲新城，也缔造了不朽的兵团精神。

2020年9月，习近平总书记在第三次中央新疆工作座谈会上强调，要弘扬民族精神和时代精神，践行胡杨精神和兵团精神。此次活动，旨在全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，展现当年三五九旅进疆沿线各省区自新中国成立75年以来的巨大变化，记录新疆生产建设兵团砥砺奋进70载的壮丽历程，进一步探索中国共产党人精神谱系的传承路径和时代价值。

活动采访团由中国网融媒体报道团队和人民网、新华网、央视网等中省主流网络媒体组成，实地采访一批革命遗址、重点项目、典型企业、特色城市、军垦老兵、先进模范等，通过图文原创报道、系列访谈、系列短视频、系列微博话题等全媒体传播产品，生动阐释南泥湾精神、兵团精神诞生的历史背景、丰富内涵和时代意义，全景展现三五九旅曾经过的陕、甘、青、宁、新及新疆生产建设兵团多个重要节点城市或重点地区所发生的巨大变化，生动再现兵团人、兵团后代传承南泥湾精神、兵团精神，建设幸福边疆的创业故事、奋斗历史和奉献精神，全方位、多角度呈现各区域的发展成就、时代风采，完成南泥湾精神与兵团精神的跨时空对话。

活动启动当日，采访团对南泥湾千亩稻田、南泥湾劳模工匠学院、南泥湾大生产纪念馆、侯秀珍家风馆等展开首访，见证“陕北好江南”新时代发展风貌。近年来，南泥湾先后获评陕西省文化旅游名镇建设先进镇、全省生态乡村振兴示范点，并将打造全国红色精神食粮策源地、全国乡村振兴样板间。

(责编：罗知之、吕骞)

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