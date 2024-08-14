人民网武汉8月14日电 （记者王绍绍）8月13日，由人民网主办，湖北省商务厅、文旅厅、科技厅、教育厅支持的“AI湖北行动”在武汉启动，湖北省委省政府、人民日报社主要领导出席活动并发表致辞。活动期间，人民网“AI+伙伴计划”发布，首批18个伙伴加入，一批重点项目签约，汇聚政府部门、企业、科研院所等各方资源，构建政产学研用深度融合的协同创新生态，共同推动人工智能产业发展。

中国石化集团公司党组宣传部部长于永生。人民网记者 任峰涛摄

中国石化集团公司党组宣传部部长于永生在活动现场介绍，中国石化与湖北省的合作源远流长，14家驻鄂企业覆盖石油化工行业上中下游全产业链，是中国石化所属企业最密集、产业链最齐全的省份之一。

“近年来，中国石化持续推进智能化转型，构建人工智能平台并深化场景化应用。”于永生举例说，比如，运用油气大模型掀开隐蔽油气藏“面纱”，智能巡检机器人穿梭在工厂中检查安全隐患，智能加油机器人120秒内即可顺畅完成加油全流程等等。

于永生表示，目前，中国石化已累计建设16家智能工厂，4个智能油气田、150余座智能加油站和3家智能化研究院，10家炼化企业被评为国家级智能制造试点示范工厂、1家炼化企业被评为智能制造标杆企业，不断推动石油石化行业向高端化、智能化、绿色化发展，奋力走在新型工业化前列。

“人民网积极推动‘智媒’产业生态的完善，打造‘梦幻灵境’AI展演中心，启动AI+伙伴计划，整合科技资源、教育资源和文旅资源，搭建人工智能科普和交流平台。”于永生表示，中国石化将与人民网签署合作协议，共同创建并挂牌“人工智能与创新传播实验室”，以人工智能赋能宣传思想文化工作。

“同时，我们还在‘梦幻灵境’展演中心，以智能互动的形式，展示中国石化为美好生活加油的实践，让公众更深入了解石油化工产业推动高质量发展的成果。”于永生说。

(责编：孙红丽、吕骞)

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