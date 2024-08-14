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盛瑞生：科技赋能金融服务 提升效率和精准度

2024年08月14日13:06 | 来源：人民网
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人民网武汉8月14日电 （记者孙博洋）8月13日，由人民网主办，湖北省商务厅、文旅厅、科技厅、教育厅支持的“AI湖北行动”在武汉启动，湖北省委省政府、人民日报社主要领导出席活动并发表致辞。活动期间，人民网“AI+伙伴计划”发布，首批18个伙伴加入，一批重点项目签约，汇聚政府部门、企业、科研院所等各方资源，构建政产学研用深度融合的协同创新生态，共同推动人工智能产业发展。

中国平安董事会秘书兼品牌总监盛瑞生。人民网记者 任峰涛摄

中国平安董事会秘书兼品牌总监盛瑞生。人民网记者 任峰涛摄

中国平安董事会秘书兼品牌总监盛瑞生在活动现场表示，科技赋能的金融服务提升效率和精准度，助力实现“金融为民，科技向善”使命。

盛瑞生认为，要深入分析数字化现象对人类进程及生产力带来的影响，因为数字化将在战略、组织、管理、运营、人才、服务等方面，为企业带来思维模式上的巨大颠覆与产业实践上的系统变革。

盛瑞生通过实例介绍了AI在保险金融领域的运用，在保险服务方面，通过AI技术，推出智能理赔服务，例如车险理赔在客户上传照片后，AI系统可以在10秒内完成定损和赔付，将减少客户等待的时间；在信贷领域，运用微表情识别技术，从客户申请贷款的那一刻起就严控风险，确保资金的安全和高效利用。

盛瑞生介绍，公司通过AI技术不仅驱动了千亿级的产品销售，还通过22亿次AI服务和流程重塑，年化成本节约100亿元。

他表示，科技赋能的金融服务不仅能带来更高的效率和精准度，还能真正实现“金融为民，科技向善”的使命，让客户更加 “省心、省时、又省钱”，让专业创造价值。

(责编：孙红丽、吕骞)
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