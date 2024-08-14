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单记章：立足湖北 推动AI技术普及与应用落地

2024年08月14日13:07 | 来源：人民网
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人民网武汉8月14日电 （记者许维娜）8月13日，由人民网主办，湖北省商务厅、文旅厅、科技厅、教育厅支持的“AI湖北行动”在武汉启动，湖北省委省政府、人民日报社主要领导出席活动并发表致辞。活动期间，人民网“AI+伙伴计划”发布，首批18个伙伴加入，一批重点项目签约，汇聚政府部门、企业、科研院所等各方资源，构建政产学研用深度融合的协同创新生态，共同推动人工智能产业发展。

黑芝麻智能创始人兼CEO单记章。人民网记者 任峰涛摄

黑芝麻智能创始人兼CEO单记章。人民网记者 任峰涛摄

黑芝麻智能创始人兼CEO单记章在活动现场表示，AI作为新一代技术革命的核心，技术迭代日新月异。AI不只是一种应用技术，更是重要的生产力工具，它将给所有行业带来翻天覆地的变化，任何一个地域都不容错失这个重要的发展机遇。

湖北是中部地区的科技创新高地。单记章认为，要在AI革命中领先一步，亟需顶级的人才和大规模的智算能力作为支撑。然而，要想实现全方位的发展，其难度不容小觑。因此，他建议，需要充分利用本地的优势条件，进行重点突破。

单记章介绍，湖北的支柱产业之一——汽车产业，正是当前AI应用落地的关键领域之一。有预测显示，该产业未来的市场价值有望超过10万亿美元。

对此，他建议，应结合湖北本地产业的特点，积极推动AI技术的落地应用。公司的AI芯片相关技术已经相对成熟，并经过了量产验证，不仅支持L2级以上的智能驾驶，还能支持基于AI技术的路端推理，有助于实现车路云协同。

在人形机器人和智能汽车生态链方面，单记章表示，人形机器人与智能汽车生态链存在诸多交集，同样是AI技术落地的重要领域。据预测，智能机器人市场未来有望成为另一个规模达10万亿美元的市场。黑芝麻智能推出的武当系列芯片C1200，通过结合端到端多模态网络，将为机器人带来令人惊喜的运动能力。

“展望未来，黑芝麻智能作为湖北本土AI企业的代表之一，同时也刚刚成为中国智能汽车AI芯片第一股，将尽全力与政府和产业同仁紧密配合，共同打造湖北的AI生态，推动AI技术的普及。”单记章表示，他希望结合湖北本地的芯片生产和封装优势，打造出一个完整的本地AI芯片生态，以支撑AI技术在湖北的应用落地和普及。

(责编：孙红丽、吕骞)
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