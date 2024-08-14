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再次开启调水调沙 小浪底水利枢纽积极应对黄河中上游洪水

2024年08月14日13:42 | 来源：人民网
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人民网北京8月14日电 （欧阳易佳）据水利部消息，为应对黄河中上游洪水过程，自8月9日起，小浪底水利枢纽下泄流量从1800立方米每秒逐步提高，至8月12日最大达3000立方米每秒，3条排沙洞全部开启，累计已排沙近4000万吨。

据悉，这是自8月2日小浪底水利枢纽关闭排沙洞后，再次打开闸门，启动今年第二次汛期调水调沙运用。小浪底水利枢纽充分发挥“大国重器”作用，积极应对高含沙洪水过程，持续关注雨水沙情变化，加密枢纽监测，依托数字孪生小浪底平台科学制定防汛调度和调水调沙运用方案，精准调度枢纽水量，确保防洪、减淤等效益充分发挥，有力保障黄河中下游防洪安全。

(责编：孙红丽、吕骞)
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