人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

自然资源部开展第五次规范性文件清理

2024年08月14日14:26 | 来源：人民网
小字号

人民网北京8月14日电 （记者杨曦）据自然资源部消息，近日，自然资源部发布《自然资源部继续有效的规范性文件目录》和《自然资源部第五批已废止或者失效的规范性文件目录》（以下简称“两个目录”），保留继续有效的规范性文件222件，废止和宣布失效规范性文件92件，涉及土地征收成片开发标准、“增存挂钩”机制、跨省域补充耕地等多方面政策规定。

据了解，自然资源部高度重视规范性文件清理工作，不断健全完善“实时清理、自动更新、动态调整”清理工作机制。2019年6月，自然资源部印发公告向社会公布了部继续有效的规范性文件357件。2019~2020年，自然资源部又先后公布了四批已废止或者失效的规范性文件目录。今年2月，自然资源部启动第五次清理，再次对部规范性文件进行了全面“体检”，并就11件拟废止和宣布失效的部门联合发布文件书面征求了国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、财政部等15个相关部门意见，最终形成了“两个目录”。

从此次发布的“两个目录”来看，自然资源部在清理部分规范性文件的同时，已及时制发新的文件。比如，《自然资源部关于推进矿产资源管理改革若干事项的意见（试行）》（自然资规〔2019〕7号）已被《自然资源部关于深化矿产资源管理改革若干事项的意见》（自然资规〔2023〕6号）替代，《国土资源部关于印发矿业权交易规则的通知》（国土资规〔2017〕7号）已被《自然资源部关于印发矿业权出让交易规则的通知》（自然资规〔2023〕1号）替代等。

自然资源部法规司相关负责人表示，清理规范性文件是全面深化改革、推进法治建设的重要手段。下一步，自然资源部将进一步完善规范性文件清理机制，及时对即将到期的规范性文件实施情况进行评估，并在有效期届满前完成修订和重新发布，确保管理制度有效衔接。同时，建立规范性文件清理工作常态化机制，及时更新继续有效的规范性文件目录、废止和宣布失效的规范性文件目录，增强部规范性文件的协调性和时效性。

(责编：杨曦、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
财经观察：7月数据亮点多 经济稳定向好有支撑
　　透过经济数据，感知经济活力。7月，多个领域公布的数据显示，我国经济运行总体平稳、稳中有进，多维度亮眼数据增信心、强底气，中国经济稳定向好有支撑。…
马杰：推动大模型赋能实体经济转型
　　人民网武汉8月14日电 （记者乔雪峰）8月13日，由人民网主办，湖北省商务厅、文旅厅、科技厅、教育厅支持的“AI湖北行动”在武汉启动，湖北省委省政府、人民日报社主要领导出席活动并发表致辞。活动期间，人民网“AI+伙伴计划”发布，首批18个伙伴加入，一批重点项目签约，汇聚政府部门、企业、科研院所等各方资源，构建政产学研用深度融合的协同创新生态，共同推动人工智能产业发展。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部