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联合国粮农组织发布《2024年世界森林状况》报告

2024年08月14日14:28 | 来源：人民网
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人民网北京8月14日电 （记者杨曦）据国家林草局消息，联合国粮农组织近日发布了《2024年世界森林状况》报告。该报告指出气候变化使森林更易受到林火和病虫害等情况影响，提出通过创新推动全球林业的可持续发展和利用。

该报告指出，全球范围内的林火强度和频率正在增加。2021年，由于持续干旱导致火灾严重程度增加，北方林火强度达到新高，占全球林火排放总量的近四分之一；2023年，全球林火导致的二氧化碳排放量约6687兆吨。此前，北方林火约占全球林火二氧化碳排放量的10%。

气候变化也使森林更容易受到外来物种入侵的影响，害虫和病原体危及树木生长和生存。在亚洲部分国家，松材线虫已严重破坏本土松林；到2027年，病虫害可能对北美部分地区造成破坏性影响。与此同时，全球林木产量处于创纪录水平，现已达到每年约40亿立方米。预计到2050年，全球圆木需求可能较2020年增加49%。此外，全球还有近60亿人使用非木质林产品，70%的贫困人口依赖野生动植物获取食物、药物、能源、收入等。

面对上述挑战，报告认为林业创新是实现联合国可持续发展目标关键动力，并提出采用技术创新、社会创新、政策创新、制度创新、金融创新等五种创新方式，增强森林应对全球挑战的潜力。例如，通过人工智能自动分析由无人机、卫星和航天站收集的海量数据，在建筑领域采用大体积木构件和其他木基创新替代化石燃料产品，制定让女性、青年和土著人民参与制定当地主导解决方案的政策，通过公共部门和私营部门金融创新提高森林的价值等。

报告列举了五项推动林业创新的支持行动，即：提高认识，提升创新技能、能力和知识水平，鼓励建立转型伙伴关系，为创新提供更多普惠性融资以及打造激励政策和监管环境。报告还介绍了来自全球各地的18个实地案例，展示了各种技术、社会、政策、制度和金融林业创新手段以及这些创新手段的组合等。

(责编：杨曦、吕骞)
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