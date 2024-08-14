原标题：东方雨虹休斯敦生产研发物流基地奠基仪式暨国际化新征程启动仪式举行

休斯敦时间8月9日上午9时30分，东方雨虹休斯敦生产研发物流基地奠基仪式暨国际化新征程启动仪式在美国德克萨斯州普雷里维尤市举行。

东方雨虹休斯敦生产研发物流基地项目位于普雷里维尤市产业园。一期主要建设TPO防水卷材生产线与北美研发中心，预计2025年竣工，并有望为当地社区新增约100个就业岗位。项目二期将聚焦于保温、砂粉及管道等产线厂房建设，以扩大产能与业务范围。随着项目的建成投产，东方雨虹将进一步聚焦防水材料、砂浆粉料制造，深耕销售渠道建设，与合作伙伴携手开创合作共赢新篇章。

活动现场，东方雨虹控股副董事长刘斌在致辞中强调，此次选择在休斯敦建设生产研发物流基地，不仅源于休斯敦强大的工业基础、优越的地理位置及开放的投资环境，更是东方雨虹推进国际化发展的重要举措。随着国际化战略的持续深化与推进，东方雨虹将不断强化价值塑造，深耕科研技术，在积极探索国际化高质量发展路径的基础上，全力为北美乃至全世界客户提供更高的服务价值与更好的服务体验。

东方雨虹北美公司总经理李建军表示，“TPO是工业和商业建筑领域中最广泛使用的防水屋面材料，其重要性不言而喻。近年来，北美及全球建筑建材市场需求旺盛，为TPO的应用发展提供了广阔的市场空间与可观的增长契机。这正是我们对此项目持有高度乐观态度与坚定信心的原因所在。东方雨虹休斯敦生产研发物流基地项目，不仅是东方雨虹在北美区域建设的首个工业园区，更是东方雨虹全面开启国际化新征程的崭新开端。未来，我们将持续深耕加码、深化布局，以期实现更稳健、可持续的发展目标。”

普雷里维尤市市长Ronald Leverett在致辞中向东方雨虹表示感谢。他指出，此次东方雨虹选择在普雷里维尤市建设生产研发物流基地，不仅彰显出东方雨虹对普雷里维尤市未来发展前景的坚定信心，更预示着该项目的建设与发展将会为社区、沃勒县，特别是普雷里维尤地区带来巨大的发展机遇与空间。

利安德巴塞尔工业公司聚合物业务经理Greg Zenner表示，利安德巴塞尔工业公司与东方雨虹有着深厚的合作基础与广阔的合作空间。希望双方能够在既有良好合作成果与合作经验的基础上，以此为契机共同拓展国际市场，实现优势互补、互利共赢。

克劳斯玛菲北美销售总监Aaron Gordon在发言中表示，自2009年东方雨虹首条TPO生产线建成投产至今，克劳斯玛菲一直与东方雨虹保持着良好的合作关系。希望未来双方能够以此为纽带进一步深化合作领域，共同推动北美及全球业务高质量发展。

Powers Brown Architecture建筑公司总裁Bruce Walck在发言中指出，“东方雨虹休斯敦生产研发物流基地的建立是顺应时势之举，有效缓解了市场的迫切需求。我坚信，东方雨虹将能够在普雷里维尤市及更广泛的美国市场中，迅速扩大TPO的市场份额，实现广泛而持续的应用与增长。”

近年来，在国际化战略的引领下，东方雨虹积极抢抓国际发展新机遇、探索全球发展新路径，不仅先后与利安德巴塞尔、埃克森美孚，克劳斯玛菲、巴斯夫、陶氏、塞拉尼斯等国际优秀原材料、设备供应商建立起长期稳固的合作关系，更通过参建各类海外工程项目、组建海外本地化团队等有效举措，持续加速国际化发展进程。截至目前，东方雨虹产品及服务已远销沙特阿拉伯、马来西亚、印度尼西亚等141个国家及地区，在不断提升品牌国际知名度与影响力的同时，以昂扬向上的发展之势向世界充分展现东方雨虹的专业实力与坚定信念。

此次休斯敦生产研发物流基地奠基仪式暨国际化新征程启动仪式的成功举行，不仅吹响了东方雨虹国际化高质量发展的奋进号角，开启探索全新增长曲线的广阔征途，更是实现“成为全球建筑建材行业最有价值企业”愿景的重要一步，充分彰显出企业在纵深推进“海外优先”发展战略进程中所取得的重大突破。面向未来，东方雨虹将以此为契机，夯实海外发展基础、厚植海外竞争优势、拓展海外发展空间。

(责编：董童、李源)

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