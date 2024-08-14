据国家开发银行最新消息：今年以来，该行积极服务交通强国战略，围绕行业重点规划，以“十四五”规划102项重大工程等为抓手，前7个月发放水运基础设施贷款96.16亿元，重点支持沿海、内河港口码头建设，内河高等级航道建设等领域发展，不断提升金融服务水运基础设施质效。

“集装箱设计年通过能力107.5万标箱，挨个排起来，总长度近1.3万千米，比周口到非洲好望角的距离还要远。”望着身后河南省周口港中心港区中心作业区（一期）工程建设工地，国家开发银行河南分行客户八处副处长王凡介绍道。该工程将新建13个2000吨级集装箱专用泊位，助力周口港成为河南省首个具有百万级专用集装箱码头，进一步提升港航基础设施和航运技术装备水平。

今年以来，国开行河南分行主动上门服务，紧跟项目建设资金需求，发放基础设施贷款3.75亿元支持项目开工建设。预计项目2027年建成后，将赋能河南省内河航运提质发展，助力构建中原出海新通道。

虞公港位于湘江汇入洞庭湖咽喉处以及湘资沅澧“四水”的交汇点，是湖南省内河流域不可多得的深水良港，也是湖南省打造“一枢纽、多重点、广延伸”港口体系的重要组成部分。目前，虞公港一期规划3000吨级（兼顾5000吨级）泊位4个。为助力虞公港一期高标准高质量建设，国开行湖南分行牵头组建银团提供融资服务，今年以来发放贷款0.96亿元、累计发放1.64亿元给予支持。预计虞公港一期将于今年内开港运营，可将长江黄金水道向湖南省内陆延伸近100公里，极大缩短货物运输时间和距离，有效降低物流成本，有力带动湖南省深度融入长江经济带。

畅“粮道”，护“粮安”。大连港太平湾港区散粮作业区301#-303#泊位工程项目建设稳步推进，工程关键节点2#筒仓群于近日完成封顶，标志着本项目生产区主体结构基本完成。项目计划建设1个12万吨级、2个7万吨级散粮泊位，并在码头后方建设筒仓、港前库以及相关运输系统及配套设施。国开行大连分行成立工作专班，量身定制融资方案，今年以来发放贷款0.97亿元、累计发放12.57亿元支持项目建设，积极服务太平湾打造散粮转运中心，为粮食贸易运输提供稳定通道，更好服务保障国家粮食安全。

国开行交通运输业务部总经理关宏岩表示，国开行将持续加大对水运基础设施融资支持力度，为高质量构建现代化的港口与航道体系提供优质金融服务，助力加快建设交通强国。

(责编：曹淼、李源)

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