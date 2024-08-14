原标题：适老、养老、为老 农业银行助力守护幸福“夕阳红”

农业银行认真贯彻落实党的二十届三中全会、中央金融工作会议精神，聚焦老年群体急难愁盼问题，充分发挥点多面广、遍布城乡的渠道优势，通过适老化改造、智慧养老场景建设和消保宣教等方式，着力打造“适老、养老、为老”全流程金融服务，助力守护老年人幸福晚年。

适老网点“服务优”

数据显示，2023年，在农业银行线下网点办理业务的客户中，50岁以上的中老年群体占比达46%，这意味着每两位客户中可能就有1位中老年客户。

为更好服务老年客户，农业银行全面启动网点适老化改造工作，通过提供“大字”服务、适老化桌椅和无障碍改造等方式，让老年客户感受金融服务温度。截至目前，农业银行已有超过2万家网点完成适老化改造，并将打造300余家适老化服务示范网点。

农行上海曲阳支行是其中一家适老化服务示范网点。该行门口设置无障碍停车位和坡道，网点内配备适老化座椅、敬老专柜，提供老花镜、放大镜、“大字版”语音计算器等20项适老化设备。除了“硬环境”，“软服务”上同样体现着这爱心、耐心和细心，遵循老年客户“首接负责、关注关怀，优先办理、暖心舒适，特事特办、合规高效”原则，由客户经理专人陪伴、协助办理业务，为老年人提供暖心金融服务。

养老场景“轻松享”

依托智慧银行建设和科技赋能，农业银行聚焦老年人“医食住行”中的痛点难点，积极探索智慧养老场景建设，助力老年人跨越“数字鸿沟”，畅享智慧养老服务。

农行上海分行与部分养老机构合作共建“智慧养老院”，打通入住、餐饮、健康、照护等多个流程，为院方、老年客户及家属，提供包括预约探视、健康查询、线上点餐和自助缴费等多种便捷服务，让老年群体轻松享受“一站式”服务。农行江苏无锡分行积极参与当地政府智慧养老助餐体系建设，通过对接“锡心医养”平台，上线就餐老人身份认证、补贴金额查询等功能，是无锡首家实现老年助餐点场景闭环管理的商业银行。截至目前，农行江苏无锡分行已为74家助餐机构提供金融支持，每天服务约700人次，成为江苏省推广养老金融服务的样板示范项目。

为老守好“钱袋子”

农业银行高度重视老年金融消费者权益保护，持续加强老年人金融知识教育宣传力度，送金融服务进乡村、入社区，通过以案说险、寓教于乐的方式，提高老年人反诈防骗意识和能力，切实守护好老年人的“钱袋子”。

农行浙江温州洞头支行开展“相伴银发客户 畅通适老金融渠道”金融知识宣传活动，对当前金融市场的基本情况和老年群体普遍关心的存款保险、防诈反诈等热点话题进行宣传普及，重点讲解便捷存取款、厅堂服务和上门服务等适老化金融服务。

农行福建霞浦三沙支行在老年人办理开户、汇款转账和开通手机银行等业务时，进行必要风险提示，多次提醒老年客户关注交易对方情况。同时，该行还联合乡镇、社区和敬老院等机构，面向老年群体开展反假反诈、投资理财等金融知识宣传，提高老年人金融防诈意识。

(责编：董童、李源)

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