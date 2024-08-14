新华社北京8月14日电（记者王立彬）我国将以全域土地综合整治为抓手，推动农村土地制度改革，促进城乡要素平等交换、双向流动，服务于城乡融合发展。

自然资源部生态修复司司长王磊14日在例行新闻发布会上说，为贯彻党的二十届三中全会关于完善城乡融合发展体制机制、深化土地制度改革的决策部署，自然资源部将进一步推动全域土地综合整治，促进城乡要素平等交换、双向流动，优化农村地区国土空间布局，改善农村生态环境和农民生产生活条件，助推农村一二三产业融合发展和城乡融合发展。

据介绍，土地整治一直是“千万工程”迭代升级的重要平台和抓手，能够系统解决“钱从哪里来、人往哪里去、地从哪里出”的问题。最近五年来，自然资源部开展了全域土地综合整治试点，截至2023年底，全国1304个试点累计投入资金4488亿元，完成综合整治规模378万亩、实现新增耕地47万亩、减少建设用地12万亩，形成一系列可推广、可复制的宝贵经验。通过“保护农耕肌理，留住乡韵乡愁；释放发展空间，助力乡村振兴；修复生态基底，提升人居环境；深化制度改革，共享土地红利”，土地整治成为优化乡村空间布局、服务乡村全面振兴的重要平台。

王磊说，全域土地综合整治是农村土地制度改革的有力抓手，是贯彻落实党的二十届三中全会相关改革部署的重要举措，政策性强、涉及面广、社会关注度高。要按《自然资源部关于学习运用“千万工程”经验深入推进全域土地综合整治工作的意见》要求，建立“全方位”权益保障机制，坚持农村基本经营制度不动摇，尊重集体土地所有权、土地承包经营权、土地经营权现状。要站稳人民立场，尊重群众意愿，维护群众权益，接受群众监督，运用好村民议事决策机制，坚决防范少数人说了算、多数人“被代表”。不得违背村民意愿合村并居、整村搬迁，严禁违背群众意愿搞大拆大建、强制或变相强制农民退出宅基地，不得强迫农民“上楼”。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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