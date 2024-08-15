本报记者 冯学知

8月13日，粤港澳三地政商界约400名嘉宾齐聚香港亚洲国际博览馆。“今年以来，平均每天经港珠澳大桥珠海公路口岸出入境车辆超1.4万台，港澳旅客超600万人次，同比增长126%；经过优化改造，大桥口岸小客车单向通关能力由原设计的平均每小时440台提升至每小时超1000台；上半年，经港珠澳大桥进出口总值突破千亿、同比增长16.5%……”在“共建港珠澳大桥经贸新通道·助力粤港澳协同发展”招商推介大会上，广东省珠海市人民政府市长黄志豪介绍了港珠澳大桥经贸新通道建设成果与发展机遇。

一桥飞架三地，碧海变通途。港珠澳大桥通车以来，迅速成为粤港澳大湾区互联互通的“黄金通道”，迸发出强劲的经济活力。

随着“澳车北上”“港车北上”“经珠港飞”“港珠澳大桥旅游”等举措落地实施，港珠澳大桥经贸新通道加速发展，带动内地与港澳之间物流、资金流、信息流的快速流通。数据显示，截至今年7月，香港单牌车出入境已突破100万辆次，多次刷新单日通车量最高纪录。今年上半年，珠海接待香港游客约176万人次，同比增长9倍；“经珠港飞”项目客流量已超过2.2万人次；“大桥游”项目开通以来，已接待游客超过20万人次，每天26个班次经常约满。

“港珠澳大桥为跨境物流及跨境电商的发展提供了前所未有的机遇。发挥珠、港互补资源优势，共建港珠澳大桥经贸新通道，推动航空物流发展，是一项战略性举措。”珠港机场管理有限公司总经理丘昌贤说。

为进一步发挥港珠澳大桥跨境物流潜力，珠海以港珠澳大桥延长线为轴，自东向西搭建了粤港澳物流园、空港国际智慧物流园、高栏港综合保税区等重要载体。“我们希望打造一个物流业态最全、标准最高的示范性物流平台，在未来不断加强与港澳两地的协同合作，形成集聚产业上下游资源的全产业链，推动三地物流深度融合发展。”珠海交通控股集团有限公司副总经理闫卓瑾充满期待地表示。

2023年10月，香港特区政府公布的《现代物流发展行动纲领》提出，用好港珠澳大桥，进一步开拓香港与珠海和粤西其他地方的物流发展机遇。“香港正积极推动‘空陆货物多式联运’，打造一条‘空陆鲜活产品专属快线’，协助内地优质食品透过港珠澳大桥输出海外市场，同时将外地的鲜活产品引进内地。”香港特区政府运输及物流局署理局长廖振新表示，港珠澳大桥为香港与珠海深化经贸合作带来前所未有的机遇，期待港珠两地开拓更多物流和航空发展新商机。

以港珠澳大桥为纽带，粤港澳文化旅游资源进一步整合，旅游产品更加丰富，宜居宜业宜游优质生活圈加速形成。

珠海市旅游发展中心主任钟国怀表示，港珠澳大桥开通以来，珠海以“百岛之市，年轻人梦想之地”为城市最大品牌特色，以“全域旅游区区有网红新热点”为总抓手，打造了“一桥长隆”“上天下海”“情长味远”等系列产品，深受大湾区游客的喜爱。

“大桥的魅力，不仅在于其跨越伶仃洋的雄伟身姿，更在于它所承载的无限可能，是经济、文化、科技等多维度融合的催化剂。”香港中国旅行社总经理陈瑞东表示，港珠澳可通过“一桥连三地”的便利，发展以长隆、东澳岛为核心的港人休闲度假，在文艺创作合作、文化遗产保护、健全现代文化产业体系等方面深化交流，挖掘好“港车北上”和“一程多站”等惠港惠珠政策，吸引更多港澳旅客经大桥北上体验丰富多彩的文体生活。

(责编：牛镛、岳弘彬)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经