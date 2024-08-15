吕 莉

跨境电商市场，行情不断变化，“小单快反”成主流，企业迅速调整生产策略；外贸团队在海外争取到订单，工厂即刻组织生产……触网做“电商”，出海当“行商”，线上线下处处是外贸企业开拓市场的身影。

前7月，民营企业进出口实现两位数增长，比去年同期提升2.3个百分点。成绩背后，付出了哪些努力？

内外兼修，练好基本功。企业一方面加大研发投入、实施智能化改造，不断提高生产效率、推出更优产品；另一方面主动出击，以面对面的真诚拜访，与客户建立牢固的合作关系，有的经营者一年飞行超20万公里，赴10多个国家跑来近百家订单。

但要看到，外贸企业多为中小企业，独自出海风险大，政府部门、行业协会等要发挥好纽带作用。福建晋江组织上下游企业组团出海，免除参展费用；浙江义乌实施“品牌出海”行动，招引全球采购商超100万人次，组团出海成效显著。

我国稳外贸政策接连推出，政策协同效应不断增强，信息咨询、法律查明等服务完善，多方面共同努力，有力支撑着外贸企业稳订单、拓市场。即便国际贸易环境复杂多变，相信我国外贸企业定能继续不畏艰难、奋力前行。

《 人民日报 》（ 2024年08月15日 02 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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