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外贸“质升量稳”基础坚实（延伸阅读）

本报记者 罗珊珊
2024年08月15日06:06 | 来源：人民网－人民日报
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　　今年前7月，我国货物贸易进出口总值24.83万亿元，同比增长6.2%，创历史同期新高。“对外贸易展现出较强韧性和活力，尤其在出口端保持了稳中有进的态势。”中国贸促会发展研究部部长刘正富介绍，外贸表现亮点多——

　　贸易复苏势头明显。年初以来全球贸易形势持续改善，我国二季度出口增速进一步加快，出口成为拉动经济特别是制造业回稳向上的重要支撑。上半年月度贸易规模高位运行、出口增速持续回升向好、出口贸易量稳步复苏、出口市场份额扩大均能体现向好态势。

　　出口动能保持相当水平。出口竞争优势继续提升，结构性增长明显，充分反映出我国强大的生产能力，以及出口背后的供应链优势、创新优势和比较成本优势。中间品贸易不断拓展，反映了我国制造业正在转型升级和技术水平的提升。市场多元化成效显著，对美出口增速转正，对欧出口缺口缩窄，显示传统市场出口韧性足；与东盟、拉美、金砖国家等贸易伙伴的贸易往来更为紧密，对我国出口形成有力支撑。

　　外贸经营主体活力充沛。中国贸促会近期调研结果显示，今年二季度，70.1%的外贸企业贸易额环比上涨或持平，69%的企业新增订单环比增加或持平。预计下半年出口向好或持平的企业占比78.5%。广大外贸企业积极开拓赛道，深入挖潜，做精做细。

　　接下来，如何持续发力促进外贸“质升量稳”？

　　帮助企业拓展国际市场。加大对外贸企业参加各类境外展会支持力度，持续培育境外自办展会、扩大办展规模，加强重点展会供采对接，促进中间品贸易。持续办好中国国际供应链促进博览会等重要展会，促进产业链供应链国际合作。依托中非企业家大会、中国—东盟商务与投资峰会、中拉企业家高峰会等，引导企业深入开拓发展中国家市场。开展“千团出海”行动，面向重要经贸伙伴组织大批企业赴海外参展办展、考察洽谈。

　　强化对企业信息培训和商事法律服务。加强宣传解读培训，指导企业用足用好RCEP等自贸协定优惠政策，打造RCEP宣传解读“国家队”和推广实施“主阵地”。完善贸法通、贸企通等数字平台功能，为外贸企业提供专业高效的信息咨询、法律查明等服务。强化“互联网+”综合服务，提升原产地证签发便利化水平。加快建设一站式、全链条、国际化商事法律服务体系，积极帮助企业应对贸易摩擦，培育国际一流商事调解、仲裁机构，更好发挥国际商事争端预防与解决组织作用。

　　积极参与全球经济治理。深度参与国际商会、国际展览局等国际组织工作，发挥世界知识产权组织长期观察员、联合国国际贸易法委员会观察员、联合国贸易和发展会议全面观察员作用，积极参与数字贸易、绿色贸易、跨境电商等领域国际规则标准制定。组织中国企业积极参与G20、APEC、金砖国家、上合组织等多边机制下工商界活动，表达中国工商界关切诉求，广泛凝聚合作共识，营造更加有利的外部环境。

　　“随着一系列政策组合持续发力显效、新业态新动能加快培育，外贸实现全年‘质升量稳’目标基础坚实。”刘正富说。

　　《 人民日报 》（ 2024年08月15日 02 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)
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