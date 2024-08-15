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立足特色资源，统筹保护与开发——

发展乡村游，如何因地制宜（深阅读·文旅新观察）

本报记者 王欣悦 周 欢
2024年08月15日06:07 | 来源：人民网－人民日报
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　　图①：篁岭村的晒秋景象。
　　方华彬摄（人民视觉）
　　图②：游客在荆竹村体验采摘。
　　武隆区仙女山街道供图

　　核心阅读

　　习近平总书记强调，“发展乡村旅游不要搞大拆大建，要因地制宜、因势利导”。

　　自然风光和农耕文化是乡村旅游的富矿。近年来，重庆荆竹村立足特色地貌，江西篁岭村依托独特风俗，在科学保护与开发中推出多种旅游产品，有力促进了乡村旅游的兴旺繁荣。

 

　　近年来，我国乡村旅游蓬勃发展，但也存在粗放式开发、创意不足等现象。发展乡村游，如何因地制宜？记者走进联合国世界旅游组织评选出的“最佳旅游乡村”重庆荆竹村和江西篁岭村，看乡村如何立足特色资源、促进文旅发展。

　　劣势变优势——

　　喀斯特地貌成为独特旅游风貌

　　重庆市武隆区仙女山街道荆竹村所处地带，是典型的喀斯特地貌，以传统农业视角评价，这里地块破碎、土壤贫瘠。这样的乡村，发展从何处破局？

　　荆竹村的答案是：变劣势为优势，打造特色旅游产业。

　　仙女山街道办事处主任李鹏程介绍，荆竹村位于武陵山片区，有许多喀斯特溶洞。经由专业团队评估策划，荆竹村从中选出了一些适宜开发的溶洞，来开发旅游。

　　一个占地面积5000多平方米的天然溶洞，被打造成了溶洞餐厅。“现在洞外温度近40摄氏度，洞内温度只有不到20摄氏度。”李鹏程介绍，溶洞天然清凉，还有千姿百态的钟乳石景观，吸引了许多游客。

　　名叫“老虎堡”的溶洞内落差较大，当地就开发了探险项目，逐渐成为研学旅游的热门选择。游客可以穿戴专业装备，从高达80米的洞顶垂直下降至洞底，体验一把探险的乐趣。

　　想要留住游客，旅游体验既要独特，也要丰富。在荆竹村寻梦园花果种植基地，蓝莓缀满枝头，游客们一边采摘、一边品尝。在专家指导下，本地果农用上了农家肥，对病虫害采取物理防治。“水果的口感和品质大幅提升，采摘水果成为许多游客来村度假的必选项目。”荆竹村党支部书记谌菊说。

　　荆竹村还引进民宿设计师、艺术家等，把果园建成景区，把烤烟房改成图书馆，把土瓦房变成茶馆……

　　在精心设计与经营下，昔日荒凉的小山村，成为充满田园意趣的度假区。2023年，荆竹村接待游客55万人次。

　　风俗即风景——

　　晒秋晒成标志性文旅品牌

　　高山梯田、徽派建筑，在我国南方，类似的风光并不少见。但江西省婺源县篁岭村在其中尤为突出，闻名遐迩。篁岭村的经验就是：风俗即风景，围绕农俗活动开发旅游项目。

　　2009年，当地引入婺源篁岭文旅股份有限公司，对篁岭村进行统一规划建设。“开发之初，我们就在思考，如何把篁岭村的特色风俗融入乡村旅游。游客不仅有美丽的乡景可看，还有独具特色的乡韵、乡俗、乡味可感。”婺源篁岭文旅股份有限公司董事长吴向阳说。

　　篁岭村依山而建，缺少平坦的晒场。数百年来，人们在屋檐下、平台上晾晒农产品，形成了独特的晒秋景观。晒秋并不限于秋天，“秋”在这里指收获的农产品。在篁岭村，只要出太阳，一年四季都有应季的农产品可晒——春晒竹笋，夏晒茄子，秋晒辣椒与玉米，冬晒红薯。

　　“我们第一次看到晒秋景象就非常震撼。百米落差的山坡上，民居白墙黛瓦、错落排布，窗外的晒架托举着圆圆的竹制大晒匾，晒匾里有红彤彤的辣椒、黄澄澄的玉米，远望就像一幅清淡山水画，却有着缤纷点缀，很独特。”吴向阳说。他们决定把晒秋作为篁岭旅游的关键元素。

　　由此便有了围绕篁岭村晒秋的一系列文化活动：举办晒秋文化节、设置晒秋最佳摄影点、开发晒秋体验项目……晒秋从当地风俗，变成标志性文旅品牌，吸引无数游客慕名而来。

　　经过修缮，篁岭村上百栋徽派风格的明清古建也一同风靡起来。看梯田美景、晒四季农货、住古宅民宿，今年上半年，篁岭村接待游客超140万人次，7月以来客流量超过30万人次，比去年同期增长超30%。

　　要开发更要保护——

　　保护生态环境，惠及村里乡亲

　　乡村旅游，可以凭借自然风光吸引游人，也可以依靠独特的风俗和烟火气留住游人。前者比如荆竹村，后者比如篁岭村。两者在发展文旅产业的过程中，都面临统筹好开发与保护的问题。

　　荆竹村把保护原始自然风貌作为开发旅游的前提。荆竹村归原小镇小燕窝景观，是一个自然形成的天坑，坑底平缓，一面绝壁，有天然的音响效果。村里本来想在这里建一个剧场，但因剧场建设需要动用钢筋水泥，会对天坑的原始形态造成破坏，于是取消了建设计划。对于像小燕窝天坑这样的自然奇观，荆竹村选择了更为谨慎的态度——保留原始风貌。

　　“荆竹村在开发建设的过程中，慎重考量每个旅游点位的生态状况，力求做到科学规划，避免过度开发，更避免破坏生态环境。”李鹏程介绍。

　　而篁岭村则以科学的开发，促进了乡村的保护与发展。在开发乡村旅游前，篁岭村一度面临人走屋空的困境。因村里耕地少、产业少，不少村民外出谋生，很多民居因长期缺少维护而陈旧破败。

　　发展乡村旅游，首先要乡村人气兴旺。篁岭景区投入运营后，景区把有意愿、有能力的村民重新请回来。村民或布置晒秋景观，或在景区开商铺，还有的经营民宿。村民回来了，才有了原汁原味的篁岭晒秋，才有了农家小院里的乡音小调，才有了土灶上烹饪的本土小菜。只有留住原住村民，才能真实展示当地风俗本色。随着村里旅游日渐红火，不少在外打工的村民回乡，在家门口就有了很好的就业机会，篁岭村找回了久违的热闹。

　　篁岭村还邀请本村和周边的手艺人、非遗传承人，设计非遗文化相关业态，不定期举行文化民俗活动。甲路纸伞、竹编、米酒、盘山花灯……篁岭村将活态非遗融入传统村落风貌，为游客创造了体验传统文化的丰富载体，而篁岭村的发展也因此愈来愈兴旺。

 

　　本期统筹：刘静文

　　版式设计：张丹峰

　　《 人民日报 》（ 2024年08月15日 04 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)
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