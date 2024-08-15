本报北京8月14日电 （记者王浩）记者从中国长江三峡集团有限公司获悉：日前，向家坝水电站迎来全面投产发电十周年。十年间，向家坝水电站累计发电超3500亿千瓦时，相当于节约标准煤约1.05亿吨，减排二氧化碳约2.89亿吨，综合效益显著，为保障国家能源安全、加快经济社会发展全面绿色转型作出积极贡献。

向家坝水电站地处四川省宜宾市和云南省水富市交界的金沙江峡谷出口处，是党的十八大以来我国首座投产发电的大型水电站，是“西电东送”骨干电源点。

2018年，向家坝升船机投入使用，向家坝升船机累计过船超1.88万艘，过机货运量超800万吨。目前，向家坝升船机每日通航时间可达14小时，日通航效率不断提升，创造了14小时16艘、24小时25艘的过船纪录。

向家坝水电站大坝坝顶高程384米，最大坝高162米，防洪库容9.03亿立方米。截至目前，向家坝水电站已拦蓄洪水21次，总蓄洪量达到56.54亿立方米，提升了沿江城市防洪能力。

《 人民日报 》（ 2024年08月15日 04 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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