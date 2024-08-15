本报记者 李茂颖

图为云南省西双版纳傣族自治州景洪市告庄西双景星光夜市。

胡学军摄（人民视觉）

核心阅读

一站式打卡东南亚美食，体验非物质文化遗产，身着民族服饰旅拍……云南西双版纳告庄西双景星光夜市以丰富的业态、沉浸式的体验、完善的配套服务吸引了众多游客打卡。告庄西双景星光夜市魅力何在，又将如何激发更大消费潜能？记者进行了实地探访。

琳琅满目的商品，香气扑鼻的美食，各式各样的摊位错落有致地排列。华灯初上，这是云南西双版纳傣族自治州景洪市告庄西双景星光夜市正热闹的时候。

十几年前，这里还是一片荒凉的滩地。现在，融合了旅游购物、民俗活动体验、特色美食等综合性服务功能的星光夜市，正在成为城市“新地标”。灯光璀璨，人头攒动，夜幕下升腾着的烟火气，成为拉动消费的新引擎。

物美价廉，擦亮美食名片

特色摊位与古朴的建筑群、壮美的澜沧江江景交相辉映，色彩斑斓的傣伞如约亮起了灯。

此时，商户耿兰兰早已摆好摊位，她在星光夜市里经营着一家傣味凉拌小吃。“舂鸡脚”是当地一道名小吃。因为位置好、口味正宗，耿兰兰摊位的生意很好。

“能不能吃辣？放几颗辣椒？”盘着发髻，身着傣族服装的耿兰兰麻利地将柠檬、番茄等各种配料放进一个木桶，拿起木杵开始“舂”起来，随着有节奏的撞击，食材舂出汁水，再放入煮熟焯水的鸡脚一起捣制。“太好吃了，鸡脚软烂，入口酸酸辣辣的，爽口解腻。”来自北京的游客马女士说。

在西双版纳，“舂”可以说是当地凉拌的精髓所在。不只鸡脚，木瓜、莲藕都可以“舂”，一阵舂拌搅匀后，食物的鲜香酸辣融合到一起，是地道的“版纳风味”。

“可以来个大杂烩，每种都来点。”傣味凉拌的食材种类丰富，看出游客的犹豫，耿兰兰推荐了一个“全家福”。酸爽可口的凉拌舂品是开胃消暑佳品，“每天至少都要舂上几百份凉拌，生意好的时候要到凌晨1点多才能收摊。”耿兰兰说。

走在夜市上，两三步便是一个美食摊位，5元一杯鲜榨果汁，10元一份东南亚小吃，星光夜市的美食价廉物美，性价比高。夜市街道里，游人摩肩接踵，几乎人人手里都端着一份咖啡或柠檬汁。泰式点心、越南小吃，逛一圈夜市，便可以一站式体验东南亚美食。

文旅融合，扶持特色产业

月亮、星星、花朵……独特造型的纸灯摊位格外引人注目。“100元3个纸灯。”商户孔春梅守着摊位，不时有人前来问价。

傣族手工造纸技艺被列入首批国家级非物质文化遗产名录。从最初的抄写文书等日常用途，到如今已经衍生出灯具、纸扇、装饰画等数十种文创产品。

白天，孔春梅就和家人一起去村寨里采三角梅、蝶豆花用来做纸灯的装饰，造纸、设计样式，晚上就到星光夜市来摆摊。“这样的特色工艺品很受欢迎，我们也希望创作出更多有辨识度的产品。”孔春梅说。

星光夜市里卖手工艺品的商户很多，想要有竞争力，必须有点看家功夫。商户张乾的拿手技艺是菩提叶雕。“雕刻、压制都得花上大半个月。”张乾将叶雕做成了相框摆件。游客路过摊位，随手拿起一个相框，大象、孔雀，各式造型的叶雕栩栩如生，极具地方特色，令人爱不释手。

“发挥地方文化资源优势，我们通过扶持有创意、差异化、高质量的商户及产品，用非物质文化遗产带动夜市伴手礼产业发展，进一步激发夜市的活力。”景兰文旅集团常务副总经理满江华说，除了傣纸、叶雕，傣族慢轮制陶衍生出的茶器、花瓶，傣族织锦打造的围巾、背包，都成为非遗文创的代表产品。

音乐不断，歌舞不停，整个夜市内共设有10余处表演点位，每天进行夜游表演、舞台秀、篝火晚会等演出。不仅如此，夜市每年还会举行花车巡游、水灯节、柠檬音乐季等近30场大大小小的特色民俗活动。“我们努力让游客从走马观花地‘游玩’变为沉浸式‘体验’，感受星光夜市独特的文化风情。”满江华说。

丰富业态，提升游客体验

化妆师一笔一描，让来自重庆的女孩小文有了新造型。随着体验式旅游成为新热潮，在星光夜市换上一套民族风情浓郁的服装、拍照留念，已经成为很多游客必选的打卡项目。

在商户欧杨峰的推荐下，小文选了夜市里流行的傣族装扮。“眼睛看这边！”在摄影师的指导下，特色服饰配上流光溢彩的街市，十分出片。

星光夜市的旅拍以民族服饰为主，从服饰、头饰，到化妆、跟拍，提供一条龙服务。为了让游客有更好的体验，在西双版纳旅游市场管理中，重点加强了对旅拍行业的治理。针对旅拍投诉举报直线上升、尾随游客推销、无底线拉单承诺等问题，当地有关部门开展了联合专项治理。

从最初的街巷夜市到现在的全面开花，星光夜市形成“地摊+水上”的业态层次，类型更加丰富，构成“产、城、人、文”四位一体有机结合的文化创意展示街区。

近3000个轻型创业摊点，300多家核心区步行街商铺，提供创业就业岗位超6000个，星光夜市已做出规模、做出特色。2024年1至6月，星光夜市游客接待量达597万人次，预计年游客接待量可达1200万人次。

2021年，文化和旅游部公布了第一批国家级夜间文化和旅游消费集聚区名单，告庄西双景入选。布局日渐完善的同时，提升游客旅游体验满意度便成为重中之重。

为了缓解交通拥堵和安全压力，夜市采用人车分流，并在周边设置大大小小停车场14个，可提供近5000个车位。告庄西双景星光夜市附近设置游客服务中心，可以为游客提供完善便捷的旅游咨询、预订、投诉处理、街区退换货等综合服务；同时设有商户管理中心，不仅能够有效管理和解决商家各项问题，还可第一时间为游客提供售后处理。

“星光夜市正在成为西双版纳的一张‘旅游金名片’，我们将持续打造富有特色的文旅产品，释放消费活力，推动夜间经济更加繁荣发展。”西双版纳州文旅局副局长江杰表示。

《 人民日报 》（ 2024年08月15日 07 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经