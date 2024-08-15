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夜市管理如何更规范（链接）

杨 懿
2024年08月15日06:09 | 来源：人民网－人民日报
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　　夜市不仅是当地居民和游客休闲娱乐的好去处，更是城市经济活力的体现，对创新消费场景、释放消费潜力有着积极作用。近年来，我国日益重视夜间经济的发展，特别是夜间文旅消费，已出台多项政策扶持，国家级夜间文旅消费集聚区数量快速增长，夜间经济的发展正步入快车道。

　　传统夜市多以灯光夜市、小吃摊点为主，业态相对单一。随着消费升级和市场需求的变化，现代夜市逐渐转型升级，发展为食、游、购、娱、体、展、演等多元化、综合性的夜间消费市场，很多城市都培育了具有代表性的网红夜市，成为城市夜间经济地标。

　　夜市摊位的品类搭配宜丰富多样，满足不同消费者的需求。夜市经济生态的构建也至关重要，经营者之间应形成互补关系而非简单竞争，共同营造繁荣的夜间市场氛围。夜市里不同业态的培育也应该更加注重创新和特色，通过挖掘地方特色、结合历史文化、自然资源等元素，开发具有地域风情的夜间消费项目。主题式消费、交互式消费等新兴业态也逐渐成为发展的趋势，应通过加强数字技术在夜市当中的应用，比如通过VR（虚拟现实）、AR（增强现实）等技术，增强消费者的参与感和沉浸感。

　　违规占道、噪声扰民等问题是夜市管理中常见的难题。有些地方通过创新举措，设置集装箱摊位，有效解决占道经营问题，有些地方开通噪声自动监测系统，营造良好环境。此外，很多消费者在选择夜市摊位的时候并没有太多可供参考的评价数据，无论是本地消费者还是游客，消费质量只能靠运气，可以建立点评机制或红黑榜制度，提升消费质量。

　　夜市的发展，既要保持“烟火气”，也必须注重规范管理。通过丰富业态、构建良好生态，不断创新探索，让夜市成为城市经济的新增长点，也成为文化展示的新窗口。

　　（作者为云南大学工商管理与旅游管理学院教授，本报记者李茂颖整理）

　　《 人民日报 》（ 2024年08月15日 07 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)
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